Vysoké Mýto – Z nedávného prvního setkání vedení města s místní podnikatelskou sférou vyplynuly některé body a témata, jež chtějí obě strany dále rozšiřovat a využívat.

Vysoké Mýto - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

„Podnikatelské prostředí je v našem městě v docela dobré kondici, výběr daní se vloni zvýšil o pět milionů korun, krize podnikatele snad tedy velkou měrou nezasáhla. Rozhodli jsme se intenzivněji pracovat s podnikateli. Úvodní setkání jsme rozdělili do několika skupin: hotelové služby a restaurace, podnikání s větším počtem zaměstnanců a podnikatelé zaměstnávající hlavně sebe a rodiny. Prvním podstatným krokem po setkání bude, že rada města zřídí komisi, která se bude zabývat podnikáním a jeho podporou. Podnikatelé musejí mít komisi, jako ji má kultura nebo sport,“ vysvětlil účel aktivity starosta města Miloslav Soušek.

„Námětů se objevilo dost pro obě strany. Například ti, kteří provozují restaurace, by si představovali upravit možnosti parkování u podniků. Jenže město nemá v centru tolik parkovacích míst, kolik by bylo potřeba, takže to je zrovna jeden z hodně obtížných problémů k řešení. Cenné je, že živnostníci zabývající se výrobou potravin projevili zájem podílet se na akcích města svými výrobky,“ pokračoval starosta ve výčtu zkušeností, které přineslo úvodní setkání s podnikatelskou sférou.

Objevily se další náměty, připomínky a nápady, město se bude zkušenostmi zabývat. Další přínos pro informování a spolupráci obou stran se očekává právě od zmíněné podnikatelské komise, která by měla začít pracovat v brzké době.

(jko)