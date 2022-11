„To je klasická věc. Lidi chtějí uklidit, ale když dáme někam značky o zákazu parkování, tak se jich to najednou netýká,” řekl vedoucí provozu Technických služeb Vysoké Mýto Pavel Dvořák. „Parkování ve městech je klasický problém. V zimním období je to ještě mnohem horší. Kvůli sněhu je parkovacích míst ještě méně,” doplnil ho Brožek.

Podle obyvatel měst to ale není tak jednobarevné, jak se může zdát. „Ono se to řekne, ale kde máme parkovat, když není nikde místo?” otázal se Vladislav Špaček z České Třebové. „Občas tady parkují dost bezohledně, že třeba nemůže projet ani sanitka. Pak se nedivím, že jim to třeba ty technické služby odřou,” řekl Jan Holek, který bydlí v choceňském paneláku.

Hlídají počasí

I přesto, že zdražila sůl i nafta, technické služby ve městech jsou na zimu připraveny. Stroje dokončují podzimní úklid listí a následně se mohou předělat na zimní techniku. Ve městech fungují operátoři, kteří hlídají situaci s počasím. Vše komunikují s týmy, které mají službu. Ve Vysokém Mýtě jsou týmy po deseti lidech, každý z nich má na starosti určitý úsek a v případě potřeby na dané místo vyrazí. „Z těchto situací mám největší strach. Potřebuji, aby týmy fungovaly a nestalo se, že někdo třeba zapomněl uklidit chodník před školou,” upozornil na situaci v Chocni Brožek.

V Ústí nad Orlicí vše řeší městská společnost TEPVOS. I zde funguje dispečink s pohotovostí a případnou dobou výjezdu o všedních dnech od 4:00 do 21:00 hodin, o víkendech a ve svátcích od 6:00 do 19:00 hodin.

Společnost Eko Bi má na starosti prostory v České Třebové. Jak sdělil starosta města Zdeněk Řehák, i zde funguje dispečer, který hlídá povětrnostní situaci a okruh, který je třeba upravit. „Dispečer sleduje meteorologické zpravodajství a v případě hlášených jevů provede preventivní kontroly a zajistí i případný posyp,” vysvětlil Řehák. Díky tomu bude zkrácena časová lhůta výjezdu techniky.

Náledí? Hrozba

Někdy není největším problémem sníh, ale náledí. „Když je sníh a zima, víte kam vyjet. Když je kolem nuly, prší, může být náledí, ale nevíte kde, pak je to komplikovanější,” vysvětlil Dvořák. Zda solit, či sypat, odpověděli odborníci jasně. Opět záleží na počasí. Pokud začíná mrholit a náledí teprve vzniká, je lepší posypová sůl. Pokud už je náledí vytvořené, tak je vhodné použít písek či štěrk, které jsou také méně škodlivé pro životní prostředí.

I zde je třeba také spolupráce s místní obyvateli. Městský chodník služby uklidí. Pokud je například přístupová cesta do domu mimo chodník, nebo to mohou být také schody před domem, či bezprostřední prostor vchodu do domu, pak se majitel musí o postarat o to, aby byl daný prostor čistý. A co rampouchy nebo sníh padající ze střechy? I v takovém případě je majitel nemovitosti povinen se o tuto nepříjemnost postarat.