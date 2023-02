Ve městě perníku funguje systém od roku 2019, ovšem o před dvěma lety zastupitelstvo rozhodlo, že nedá firmě Nextbike dotaci na provoz sdílených kol. Společnost žádala o 1,5 milionu korun, aby mohlo být půjčení kola prvních 15 minut zadarmo. Zastupitelé přitom neschválili ani kompromis o dvě třetiny nižší.

Sdílená kola zdarma možná skončí. Město je podporovat nechce

Sdílení jízdních kol funguje na jednoduchém principu. Stačí k němu registrace zdarma a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro výpůjčky. Kola jsou k dispozici non-stop na dvanácti oficiálních stanicích, využít je může kdokoliv od 16 let. Chytrý telefon pak slouží k bezdotykovému odjištění zámku, a půjčení i vrácení kola tak proběhne během dvou vteřin. Kolo si lze půjčit i telefonicky přes zákaznickou linku. Sdílená kola jsou k dispozici na veřejných místech 24 hodin denně. Provozovatelé je kontrolují přes servisní aplikaci.

„Nerad bych, aby Pardubice o sdílená kola přišly, ale zároveň si nedovedu v této finanční situaci představit, že budeme službu podporovat každý rok částkou 1,5 milionu korun na to, aby občané města měli 15 minut zdarma,“ vyjádřil se v lednu 2021 tehdejší náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

V Pardubicích provozuje firma Next Bike stovku sdílených bicyklů na čtyřiceti stanovištích. "V pohodě by našlo využití víc jízdních kol, určitě kolem dvou set na až sedmi desítkách místech. Pak by bylo město zcela zasíťované," poznamenal Lukáš Luňák.

O názor prostřednictvím ankety požádalo občany i Zdravé město Chrudim a Místní agenda 21.

"Anketa potrvá do 2. března a zatím to podle předběžných zjištění vypadá, že lidé o sdílená kola zájem mají," řekla koordinátorka Zdravého města Chrudim Šárka Trunečková.

U některých hlasujících to ale má jedno pikantní "Ale".

Někteří Chrudimáci v diskuzi na sociálních sítích by možnost projet se po městě na sdílených bicyklech uvítali, jiní kritizují nedostatek cyklostezek anebo míní, že se systém hodí spíše do rovinatých území. "Kopce jsou ve městech odnepaměti a cyklisti jsou na ně zvyklí. Vezměte si třeba Vrchlabí nebo pražské Vinohrady, kde jsou sdílená kola běžně využívána," odmítl pochybnosti Lukáš Luňák.

Obchodní ředitel společnosti NextBike Lukáš Luňák jednal s místostarostou města Zdeňkem Kolářem. "Firma navrhla čtyřiadvacet míst, na kterých by stanoviště mohla být. Jsou na sídlištích, u státních institucí a podobně. Dosud nemáme vše zpracované, takže termín zahájení provozu nemusí být letos, ale spíše v příštím roce," upozornil Zdeněk Kolář.

Studentka chrudimského gymnázia Veronika, která žije na chrudimském sídlišti Na Větrníku, možnost vyzvednout si ve stojanu bicykl pokládá za dobrý nápad. "Já bych to ale moc nevyužila, i když jezdím do školy každý den na kole. Mám totiž výhodu - moje babička bydlí kousek od gymplu, takže kolo dám do jejího sklepa a mažu do školy," usmála se Veronika.

Dotační titul Pardubického kraje:

Výše krajské dotace má horní hranici 350 tisíc korun.Zdroj: Pardubický kraj

Mezi města, která obdržela nabídku provozu sdílených bicyklů, patří i Ústí nad Orlicí.

"Město uvažuje o zavedení sdílených kol. Jsou skvělým nástrojem, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Na katastru města by mohlo vzniknout zhruba 15 stanic, na kterých si bude možné půjčit kolo. Abychom zjistili, zda bude ve městě o tuto službu zájem a jak ji nejlépe nastavit, připravili jsme krátký dotazník a prosíme vás o jeho vyplnění," vzkázala obyvatelům orlickoústecká radnice.

ANKETA: Ústí chce zavést sdílená kola. Ve městě by mělo být 15 stanovišť

Podle ankety Deníku mezi čtenáři Orlického deníku tamní lidé nejsou s nápadem sdílet jízdní kola nadšeni. "Ne, přijde mi to v tak malém městě k ničemu," tvrdí pětasedmdesát procent respondentů. Devatenáct procent oslovených lidí uvedlo, že by sdílené bicykly ve městě uvítali.

