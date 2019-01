Orlickoústecko – Stejně jako v předchozích letech plánují města na Orlickoústecku investovat i letos desítky milionů korun do svého rozvoje.

Kromě běžících projektů, zahájených už dříve, připravují radniční koalice vzešlé z říjnových komunálních voleb pro následující čtyřleté období řadu nových investic. Část z nich by měla začít už v letošním roce.

Finančně nejnáročnější investici chystají v Lanškrouně. Radnice má v plánu zahájit čtyři roky připravovanou rekonstrukci městské polikliniky za 150 milionů korun. Projekt, který schválilo zastupitelstvo, však má své odpůrce. Opoziční Demokratické fórum, které uspělo v podzimních volbách do zastupitelstva, předložilo variantní návrh, který podporují i někteří lékaři. Zastupitelstvo, ve kterém má převahu radniční koalice, pro něj však ruku nezvedlo.

Druhou největší investici připravuje radnice v Králíkách. Projekt intenzifikace čistírny odpadních vod přijde město na 88 milionů. „Akce je rozložená do dvou let. Budovat se začne na jaře. Zhruba 85 procent nákladů pokryje dotace,“ přiblížil starosta Václav Kubín.

Výroba elektřiny

Radnice rovněž plánuje vybudovat kogenerační jednotku, která by měla sloužit k vytápění školských zařízení ve městě a současně vyrábět elektřinu. Investice představuje asi 15 milionů.

Zásadní investice čekají rovněž orlickoústeckou radnici. Město zahájí revitalizaci prostoru bývalé textilní továrny Perla, kde by měla vyrůst novostavba Domu dětí a mládeže. Podle starosty Petra Hájka půjde o investici v hodnotě 85 milionů korun. „Soutěž na dodavatele bude vyhlášena pravděpodobně v únoru nebo březnu,“ nastínil starosta. Vlastní stavba by mohla být zahájena ve druhém pololetí letošního roku.

Areálu Perly se týká i druhá připravovaná investice, kterou chce radnice realizovat ve spolupráci s městskou společností Tepvos. Projekt na vybudování technické infrastruktury by měl být hotový do konce ledna. Následně proběhne soutěž na dodavatele. Stavba by měla být zahájena v prvním pololetí.

Největší investicí letošního roku v Žamberku bude realizace úsporných opatření v budově městského úřadu. Vše je připraveno. Investice za bezmála 37 milionů bude spuštěna už v březnu.

Postaví rodinné domy

V Letohradě plánují pokračovat v zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Bažantnicí. Další investicí je rekonstrukce plaveckého bazénu v areálu koupaliště. Radnice chce rovněž připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci Domu kultury. Podle starosty Letohradu Petra Fialy přesáhnou investice v letošním roce 50 milionů korun.

Českotřebovská radnice nové investice zatím připravuje. Čemu se však město zcela jistě nevyhne, bude rekonstrukce krematoria, které od dubna přechází pod správu městské společnosti Eko Bi. „Musíme do toho vstoupit, chceme, aby krematorium fungovalo, tak jak má, podle hygienických předpisů a omezil se i počet spalů,“ vysvětluje starostka Magdaléna Peterková.