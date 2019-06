„Demonstrace proběhne formou poklidného průvodu a následného setkání na Tyršově náměstí,“ informují z Chocně. „Přijďte na náves, každý hlas je slyšet,“ vyzývají v Písečné. V Ústí nad Orlicí 16. května demonstraci zorganizovali gymnazisté, nyní se toho chopil spolek Spousti. Demonstrace se uskuteční na Mírovém náměstí.

Ústí ožívá a připojuje se k celostátní vlně protestů!

Již více jak měsíc se konají po celé republice demonstrace upozorňující na střet zájmů premiéra Andreje Babiše a jeho snahu ovlivňovat nezávislost české justice. V Ústí nad Orlicí se k celostátní vlně protestů připojili nejprve studenti středních škol v čele s místními gymnazisty, kteří ve čtvrtek 16. května zaplnili veřejné prostranství Kociánka. O necelý měsíc později zvedají pomyslnou rukavici také „dospěláci“. V úterý 11. června svolávají demonstraci na ústecké Mírové náměstí a připojí se tak k aktivitě spolku Milion chvilek pro demokracii.

Podpoří další města v okolí

Zatímco v okolních městech – České Třebové, Lanškrouně, Letohradu, Chocni, Žamberku, Králíkách či Litomyšli – se demonstrace již konaly a podobnou aktivitu vyvinuly také některé obce v regionu, ústečtí občané se k tomuto kroku dlouho odhodlávali. Navázat na studenty a podpořit jejich aktivitu se rozhodl Spolek pro organické Ústí. Jeho předseda Petr Kulhavý vysvětluje důvody následovně: „V politice se za poslední roky posunuly hranice toho, co je ještě akceptovatelné, slušné a morální. Ve spolku cítíme, že je důležité vyjádřit veřejně svůj názor, postavit se za určité hodnoty, protože pokud mlčíme, demagogie, agresivita, napadání novinářů a lež se jakoby stávají normou. Proto svou aktivitou podpoříme ty, kteří hlas zvedají již mnoho týdnů.“

Na Mírovém náměstí stanovili pořadatelé akce začátek na 18.30. Nyní se snaží oslovit vybrané osobnosti a celou akci co nejvíce propagovat. „Je to narychlo a živelné, což je u takové akce jistě normální. Kromě propagace se snažíme nyní vytvořit smysluplný program a zkoušíme zapojit některé autority, které mají vztah k našemu regionu. Vše podřizujeme tomu, že tato akce je čistě občanská apolitická aktivita,“ říká další z členů spolku Spousti Jaroslav Kopecký.

Vyrazí i na Letnou

Na úterním protestu se objeví řada místních, kteří již ochutnali atmosféru akcí v okolních městech a jsou rovněž pravidelnými návštěvníky celostátních demonstrací v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí. Jedním z nich je pastor zdejší Jednoty bratrské Daniel Dostrašil. „Na náměstích, ať už pražských nebo na malých městech, je z účastníků cítit naděje na změnu a radost z překonání vlastní pohodlnosti a strachu. Demonstrace skutečně nejsou politické, ale hluboce lidské, objevuje se i nostalgické vzpomínání na rok 1989. Už kvůli tomuto zážitku občanského propojení mají společná shromáždění smysl,“ je přesvědčen duchovní.

Pořadatelé bez ohledu na výsledek akce nevylučují, že se pokusí zorganizovat společnou cestu na největší z demonstrací, kterou spolek Milion chvilek pro demokracii svolává 23. června na pražskou Letnou. Organizátoři předpokládají, že se tak podaří výrazně překonat rekordních 130 tisíc návštěvníků Václavského náměstí ze 4. června. „Nevěřím, že Andrej Babiš odstoupí a sebekriticky vyhodnotí, že náš veřejný prostor zaplňuje jednou svou kauzou za druhou a není tak prostor na důležitější debatu o směřování Česka. Všichni ostatní politici, včetně těch podporujících tuto vládu, ale veřejný protest určitě vnímají a ovlivní jejich budoucí chování. Proto stojí zato jet na další demonstraci do Prahy,“ uzavírá za pořadatele ústecké demonstrace Petr Kulhavý a zve všechny Ústecké i přespolní na Mírové náměstí.

Otázka: protesty proti Babišovi

Demonstrace proti vládě Andreje Babiše nabírají na obrátkách. Lidé žádají jeho demisi, dočkají se jí?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Václav Havel řekl: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ A tak to vidím i s těmi demonstracemi. V Arménii, na Ukrajině i na Slovensku došlo ke změnám díky masové nespokojenosti občanů. Na druhou stranu náš pan premiér říká: „Nech si to všichni zapamatují: Nikdy neodstoupím.“ Ale třeba dostanou rozum jeho koaliční partneři a vypovědí koaliční smlouvu. A do třetice citát Gandalfa Šedého: „Vždycky je naděje.“

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

V tuto chvíli jde především o osobu premiéra. Jeho máslo na hlavě už taje, přetéká a my se máme tvářit, jako že nic? Jako celoživotní optimista doufám, že tentokrát už nevyklouzne. Ale je nutné vytrvat a dotáhnout tyto projevy nespokojenosti až do konce.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Myslím si, že Andrej Babiš neodstoupí, opakovaně to také řekl. Jeho moc ale slábne a postupně ztrácí i část voličů. Otázkou je, jak se tváří tvář faktům a informacím začnou chovat jednotliví politici zvolení za ANO. Ona ta obhajoba jejich šéfa je čím dál tím složitější a věřím tomu, že část z nich na to nebude mít žaludek.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Jak se zatím Andrej Babiš jeví, demisi nepodá a neodstoupí, nikdy, nikdy, nech si to všichni zapamatují, i kdyby těch koncertů na Václaváku bylo milion. S tím, jak se objevují nové a nové informace, by ale mohla dojít trpělivost jeho koaličním partnerům, tedy socialistům, komunistům a nácíčkům. Jak to dopadne, to opravdu nevím, nemám na takové věci dobrý odhad. Odejít by ale měl a ANO by mělo postavit nového premiéra nebo premiérku, není to přece strana jednoho muže, že ne? :-)

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Nikdy neodstoupí, sám to řekl. Musí být buď křišťálově čistý (nebo si to o sobě myslí), nebo skrz naskrz zkažený. Nápověda pro 30 % voličů: Mirkové Dušínové v politice ani v byznyse nejsou…