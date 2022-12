Co je to hákovnice?



Jde o bezpečnostní prvek, který může být umístěn za návěstidlem pro elektrický provoz. Chrání trakční vedení před poškozením elektrickým obloukem a zároveň chrání životy zaměstnanců.



V praxi se jedná o to, že pokud strojvedoucí nereaguje na návěst a zapomene stáhnout na lokomotivě sběrač trakčního proudu, pak dojde k odtržení sběrače od lokomotivy. Vznikne sice škoda, ale nedojde k ohrožení zaměstnanců pracujících na troleji.

To se nelíbilo jak cestujícím, tak dopravcům. K nehodám totiž docházelo často.

Například letos v srpnu se kvůli poruše v Brandýse nad Orlicí zastavil železniční koridor spojující Čechy a Moravu na šest hodin. To ovlivnilo desítky spojů a stovky cestujících.

Na základě jednání s dopravci tak upravila Správa železnic technologii prací a omezí používání hákovnic na minimum. Zamezí tím dalším problémům kvůli stržené troleji a mnohahodinovým čekáním na opravu.

„Přijatá opatření mají za cíl minimalizovat komplikace na trakčním vedení při provozu elektrických vlaků. Úpravy jsou však spojeny s razantními změnami organizace výstavby,“ sdělil Nevola.

Původně se předpokládalo osazení hákovnic od konce letošního listopadu až do dubna příštího roku. Podle aktuálních stavebních postupů se jejich využití předpokládá pouze na několik dní.

„To je dobrá zpráva. Jakožto pravidelný účastník provozu na této trati jsem neměl nikdy jistotu včasného příjezdu, což si ve své práci nemohu dovolit,” vyjádřil se k dopravní situaci Marek Jankovský z Ústí nad Orlicí.

Využívání riskantní technologie hákovnic Správa železnic vysvětluje tím, že zabrání tomu, aby vlak při přejíždění na druhou kolej propojil beznapěťový úsek s úsekem pod napětím a ohrozil životy lidí pracujících na obnově trati. Na druhou stranu pokud se včas nestáhne sběrač, tak dochází k poškození vedení a mnohahodinovým zpožděním vlaků.

Případů stržení trolejí jsou v České republice ročně evidovány desítky. Mezi roky 2012 a 2021 zaznamenal Drážní úřad 253 nehod, dráha stála celkem 463 hodin a zpožděno bylo 2 860 vlaků osobní dopravy.

„Stavební práce nás zatěžují zvýšeným hlukem zejména v nočních hodinách kvůli výlukám a nadměrně zvýšené dopravě těžké techniky a nákladních aut, kterou se v součinnosti s dodavatelskými firmami a stavebním dozorem Správy železnic snažíme korigovat,“ potvrdil problematičnost výluk také starosta Brandýsa Petr Řehák.

Investice za 3,4 miliardy

Železniční trať mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí je jedna z posledních, která dosud neprošla modernizací. Desetikilometrový železniční koridor začali stavbaři rekonstruovat minulý rok v květnu. Investice v hodnotě 3,4 miliardy korun přinese plynulejší a bezpečnější provoz. „Jedná se o obrovskou investici a my si uvědomujeme náročnost i zodpovědnost rekonstrukce,” sdělil už dříve místopředseda správní rady Správy železnic Martin Kolovratník.

„Přestože znamenají stavební práce Správy železnic pro cestující určité nepohodlí, přínos celého projektu považujeme za nesporný,” vysvětlil náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.

Hotovo má být v červnu. Od července tak mezinárodní vlaky směřující do Rakouska či Maďarska nebudou jezdit přes Havlíčkův Brod, ale vrátí se zpět na první koridor. To přinese téměř půlhodinové zrychlení v úseku mezi Prahou a Brnem. „Cestovní čas se tak na této trase zkrátí o 26 minut na 2 hodiny 33 minut,“ potvrdil výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet Jakub Svoboda.

Přehled prací na trakčním vedení v úseku Ústí nad Orlicí – odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí:



Odbočka Bezpráví

Práce na trakčním vedení budou prováděny od 3. do 18. prosince, hákovnice zde bude jen od 4. do 8. prosince z důvodu bezpečnosti zaměstnanců. Třicetidenní práce v jarních měsících zahrnují osazení hákovnice pouze během tří dnů.



Železniční stanice Brandýs nad Orlicí

Od 27. listopadu do 18. prosince bude nutná jízda vlaků se staženým sběračem ve směru Choceň, bez instalace hákovnice. Dokončovací práce v únoru 2023 budou rovněž realizovány bez využití tohoto bezpečnostního opatření.