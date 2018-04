Mejťanda rozdala svůj poklad. Hliník sbíraly školy i školky

Pardubice - Chystá se velká sláva, která není moc často k vidění… Vlastně pouze jednou za šest let. V tento okamžik předvádějí členové Sokola své dovednosti na vrcholné akci. Její jméno znají všichni. Jedná se o Všesokolský slet. Co všechno příprava na tuto událost obnáší, a jak se do ní zapojí pardubická část celorepublikového Sokola - Župa Východočeská-Pippichova? Tak to už ví málokdo.