Psí útulek v Lanškrouně nabízí hned několik čtyřnohých kamarádů. Na nového páníčka čeká dvouletá Queen, tříletý Gasper nebo roční energický Max.

Roční Max má rád hry. | Foto: Pet Heroes Lanškroun

"Přemýšlíte, že byste v rodině přivítali nového čtyřnohého člena? Psi z útulku budou rádi za teplo domova a navíc tím pomůžete uvolnit místo dalším psům v nouzi," uvedla Martina Milarová z psího útulku Pet Heroes v Lanškrouně.

Více o nabízených psech najdete ZDE

Medailonky pejsků k adopci jsou na webu útulku. Více informací poskytne přímo v útulku Renata Kristková na telefonu 724 813 222 nebo napište na e-mail renata@petheroes.cz.

Domov vyhlíží (fotografie psů najdete v galerii):

Guliana

Aktivní 1,5 letá fenka, která miluje lidskou pozornost. Svou štěněčí energii a zvědavost ještě neumí pořádně ovládat, takže má trochu problémy s poslušností. Potřebuje aktivního a zkušeného člověka, pevnější ruku a čas, aby se všemu naučila. S ostatními pejsky skvěle vychází.

Gasper

Tříletý společenský pejsek se spoustou energie, který je chytrý a rád se učí. Je hodný a poslušný a přál by si aktivní rodinu. Potřeboval by zkušenějšího člověka, který by kladnou motivací dokázal, aby se nechal česat, protože jeho srst to potřebuje, ale on to nemá rád. Další psy moc nemusí, fenky si vybírá. Doporučení: děti by měly být starší 12 let.

Queen

Dvouletá chytrá a energická fenka. Queen je citlivá a potřebuje něžný a láskyplný přístup. Socializaci a poslušnost se teprve učí, ale s dobrou motivací už celkem zvládá dlouhé klidné procházky, jen se občas snadno poleká. Hledá zkušeného, laskavého a trpělivého majitele, pro kterého bude její citlivá duše předností a ne nevýhodou.

Max

Roční energický pejsek, který miluje hru (nejvíce přetahování a aport). Nebyl příliš socializovaný, takže nemá rád stříhání drápků, čištění uší, a návštěvy veterináře. Taky moc rád štěká a má vysoký hlas. Další psi a kočky se k němu nedoporučují, u fenek si vybírá, jestli je má rád nebo ne. Zapadne do aktivní rodiny s většími dětmi, která má se psy zkušenosti.

Cooky

Šestiletý energický, chytrý a hravý pes. Miluje procházky, plavání, dovádění, přetahování se. Umí spoustu povelů a je učenlivý. Potřebuje důsledného a zkušeného člověka, který ho ale nebude trestat. V minulosti byl nejspíše bitý, a tak na tresty špatně reaguje. Je zvyklý žít v bytě bez malých dětí a dalších zvířat, za domeček se zahrádkou by ale byl rád.