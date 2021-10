Kola, stejně jako použité helmy, reflexní vesty, cyklonářadí i další náhradní díly mohou lidé přinášet do 20. října k budově Mikáda – střediska volného času ve Vysokém Mýtě. O jejich další osud se pak postarají organizátoři, kteří zároveň upozorňují, že kola nemusí být plně funkční, před cestou se totiž ještě dostanou k technikům, kteří je plně opraví a seřídí.

Smyslem celé projektu Kola pro Afriku, do kterého se nyní zapojil i vysokomýtský Dobroběh, je ulehčit dětem v Gambii cestu ke vzdělávání. Vzdálenost bydliště od budovy školy je totiž často téměř nepřekonatelná pěšky. Jízdní kolo by tak africkým dětem cestu usnadnilo. „Spolupracujeme se školami skrze partnerství s gambijským Ministerstvem školství. Opravy kol dětem zajišťují námi zaškolení cyklomechanici, každá partnerská škola v projektu musí mít svého. Projekt Kola pro Afriku tak nepřináší jen pomoc dětem na jejich cestě do školy, přináší také více pracovních příležitostí v oblasti oprav jízdních kol,“ vysvětila ředitelka organizace Petra Mičková.

Vysokomýtský spolek Dobroběh organizuje nejen na Orlickoústecku řadu sportovních akcí, které mají vždy dobročinný charakter. Například výtěžek nedávné událostí s názvem Poběžíš, pomůžeš, vyhraješ putoval hendikepovaným dětem, ale také obětem živelné katastrofy na jižní Moravě.