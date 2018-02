Masopust ovládne sedm míst

Orlickoústecko - Masky, hudba, dobré jídlo a pití. V sobotu se v okrese koná hned sedm masopustů. Podívejte se, kam můžete vyrazit.

Ilustrační foto. Foto: Petr Wagenknecht

Jablonné nad Orlicí

Letošní masopust v Jablonném oživí alegorické vozy. Sraz masek je mezi devátou a půl desátou U Dubu, odkud se průvod vydá na náměstí. Odpoledne se U Dubu koná dětský maškarní rej a večer masopustní zábava.

Choceň

Tradiční masopustní veselice začíná v 9 hodin, průvod masek městem se vydá od baráčnické rychty za doprovodu Choceňačky.

Dlouhoňovice

Průvod masek obcí vyjde v 11 hodin od obecního úřadu, večer masopust završí zábava.

Rudoltice

Staročeský masopust zahájí v 10.30 u obecního úřadu kejklíř, žonglér, artista i klaun, následně se průvod vydá obcí. Od 13 hodin se u úřadu koná program pro děti a v 15 hodin na sále se svou pohádkou Rytíři vystoupí loutkové divadlo Toy Machine.

Dobříkov

Masopustní průvod se sejde na začátku obce ve směru od Chocně v 13 hodin.

Žampach

Průvod masek obcí Žampach vyjde v 14 hodin od kaple sv. Bartoloměje v areálu Domova pod hradem Žampach.

Masopust v Lanškrouně: obří papírové masky a klibny

Lanškroun - Masopust má v Lanškrouně dlouhou tradici. Veselice s průvodem masek se koná ve městě už 18 let. Letošní rej začíná v sobotu v 10 hodin na nádvoří zámku Zabijačkovým gulášem pana starosty a sladkým mámením pana místostarosty. „Masopustní průvod se vydá ve 12.30 hodin ze zámku do města po místních hospůdkách. V čele pojede v kočáře s koňmi král neřesti a obžerství Bacchus a jeho milá. Doprovodí je pohádkové kostýmy z polského města Dzierzoniówa,“ přibližuje tradici ředitelka muzea Marie Borkovcová. Letos ovšem průvod oživí ještě unikátní obří masky. „Novinkou budou veliké papírové masky – nasazovací hlavy, které se vyrábí podle původních forem v Zákupech už 130 let. Zakoupili jsme jich prozatím asi devět. K ozdobám našeho masopustu patří i obnovená tradice osedlávání kliben, což jsou dřevěné zvířecí hlavy na dlouhých tyčích, které vytvořil lanškrounský řezbář Bedřich Šilar,“ dodává ředitelka muzea. K tradicím masopustu v Lanškrouně patří i jarmark, zabíjačkové pochoutky a strom jelítkovník.