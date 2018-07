Máslo jako podpultové zboží. Lidé ho kradou ve velkém

Pardubický kraj - Ceny másla stále přesahují padesát korun za kostku. Hodně se krade. Populární se stala domácí výroba.

Kvůli krádežím másla sáhli v prodejně po drastickém opatření. Máslo je na vyžádání pouze za pultem.Foto: DENÍK

Cena másla se rok od krize stále drží vysoko. Zatímco některé hospodyňky se daly na domácí výrobu, jiní tuto základní potravinu kradou.



Prodejna COOP se v Pardubicích krčí mezi bytovými domy. Klasická malá samoobsluha má až venkovský nádech. Už dva týdny tu je ale něco jinak. Kostku másla zákazníci marně hledají v chladničce. Je schovaná za sklem masného pultu, odkud ji na vyžádání podá prodavačka. Nezvyklé opatření prodejna zavedla kvůli krádežím. Bylo jich už přes míru.



„Nemizí nám tu jen máslo, ale i jiné dražší potraviny, jako jsou konzervy tuňáka nebo hermelíny. Jenže u másla jich najednou bylo víc než obvykle. Ze čtyřiceti kostek se jich ztratilo i šestnáct. Proto jsme zavedli tohle opatření,“ vysvětluje vedoucí prodejny Romana Hendrychová.



PODPULTOVÉ ZBOŽÍ



Zákazníky na změnu upozorňuje cedule „Máslo z důvodu krádeží najdete za úsekem – pult s uzeninou“. „I máslo? Lidi už dneska ukradnou i nos mezi očima,“ podivuje se jedna zákaznice. Personál prodejny se tím brání zlodějům. Celou plochu zaměstnanci neuhlídají a za zboží nesou hmotnou odpovědnost.



„Co přesáhne danou hodnotu ztratného, odečítá se nám všem z výplaty. Zboží se ztrácelo vždycky, ale před dvěma týdny už to šlo tak nahoru, že jsme dali máslo raději za pult,“ popisuje Romana Hendrychová.



Obchod stojí uprostřed sídliště a většinu zákazníků tvoří místní. Sem se nepořádají výlety za rodinnými nákupy jako do obchodních center a nejsou tu ani bezpečnostní kamery.



„V marketech se krádeží bojí, mají kamery, kódy, ostrahu. Tady to není. Jednou jsme tu schválně hlídali právě máslo. Pán si kostku strčil do tašky místo do košíku. U pokladny, když se ho kolegyně ptala, jestli už je to všechno, tak prý ano. Když jsme jej na máslo v tašce upozornili, řekl, že se prý spletl. Ano, tady kradou místní, ale všechny neuhlídáte. A co je ještě překvapivější – jsou to většinou starší lidé. A to není jen tady, to i v těch venkovských prodejnách, kam také chodí hlavně místní, mají problémy úplně stejné,“ dodává Romana Hendrychová.



DOMÁCÍ VÝROBA



Je tomu rok, co evropský trh zasáhla „máselná krize“. Růst ceny této potraviny překvapil spotřebitele nepříjemným a razantním zdražením. V červenci 2016 bylo čtvrt kilo másla v obchodech za cenu 35 korun. O rok později už za 43 a dnes se ceny pohybují kolem 55 korun i více. V akčních nabídkách ale odborníci umí cenu dostat i na 29 korun. Podle analytiků se v roce 2017 potkaly dva nepříznivé faktory: vyšší poptávka a nedostatek mléka na trhu.

Kvůli vysokým cenám másla se někteří lidé vrhli na domácí výrobu ze smetany. Máslo vyrábí také na statku Květná zahrada v Květné u Poličky. „Vyplatí se to. Děláme asi třicet kilo másla za měsíc a kdybychom dělali tři sta kilo, tak ho taky prodáme,“ říká Ferdinand Raditsch, vedoucí Květné zahrady.



Máslo vyrábí ze smetany, která se usadí na povrchu studeného mléka, případně se odstředí za tepla. „Množství sebrané smetany z litru mléka je asi 0,05 litru. Odstřeďujeme málo mléka, protože vyrábíme tučné sýry, a to bez smetany nejde. Takže z denního nadojení 120 litrů je to třeba 40 litrů na odstředění a zbytek jde do sýrů. Na kilo másla potřebujete asi tři litry smetany,“ přibližuje postup Ferdinand Raditsch. Jejich domácí máslo lidé koupí přímo v Květné, a to na statku a v krámku u silnice, nebo ve Svitavách v jídelně Vedanta.



DRAŽŠÍ ZÁKUSKY



Vysoká cena másla i čokolády prodražuje pečení dortů a zákusků. „Do opravdu čokoládového korpusu na dort dávám kostku másla a 200 gramů kvalitní čokolády. Jen za tyto dvě suroviny dohromady dám více než 110 korun. Drahá jsou i vajíčka. Další máslo a čokoláda jde do krémů a na zdobení. Takže jen suroviny a energie na klasický dort se pohybují okolo šesti stovek korun,“ vypočítává Jana Dvořáková ze Svitavska, která peče dorty a zákusky na zakázku.

Podle zemědělců ale za vysoké ceny másla nemohou oni, ale obchodní řetězce. „Cena by se měla u čtvrtky másla pohybovat na hranici zhruba 43 až 44 korun. Taková cena by nebyla prodělečná ani pro výrobce, ani pro obchodníky,“ uvedl před časem předseda představenstva Českého svazu mlékárenského Jiří Kopáček.