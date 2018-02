Masarykovy sady čeká revitalizace, přibudou květinové záhony i vyhlídka

Vysoké Mýto - Zelená oáza ve středu města, tak mluvil městský zahradní architekt Lukáš Štefl o rozmístění zeleně i parků ve Vysokém Mýtě. Jedním z parků jsou Masarykovy sady, které v brzké době čeká revitalizace.

Žádný nový park

Kdo by čekal zásadní úpravy a změnu dispozic, bude zklamán. Dojde ke sjednocení povrchu cest i charakteru úprav zeleně, péče se dočkají i stromy, které budou odborně ošetřeny a některé pokáceny a nahrazeny novými. Architekt Lukáš Štefl počítá i s vysázením květinových záhonů a malokorunných stromů a současně by mohla být připomenuta i historická vyhlídka, ke které by vedla dlážděná cesta. „V žádném případe nebude vznikat žádný nový park, chceme podtrhnout to, co je důležité a předat to dalším generacím v kvalitním stavu,“ konstatoval Lukáš Štefl. Ten ve své studii, kterou v úterý představil zhruba dvaceti příchozím, zohlednil i využití parku – pořádání sousedských slavností, provoz i třeba to, že děti tu v zimě sáňkují a bobují.

Realizace ještě letos

Iniciativa pramení u města, které chce mít jednotnou koncepci a směr vývoje úprav. Jak prozradil starosta František Jiraský, pokud vše půjde podle plánu, realizace revitalizace by mohla proběhnout ještě letos. „V momentě, kdy s architektem Šteflem nalezneme definitivní technické řešení, můžeme přistoupit k vysoutěžení akce a postupné realizaci,“ nastínil další kroky starosta s tím, že ještě před realizací musí vše schválit zastupitelstvo.