"O to více nás zasáhl jeho náhlý skon jen několik týdnů poté, co jsme na Boudě dokončili rekonstrukci vchodového objektu, což byl jeden z jeho snů. Nápady a cíle Martina Ráboně se však snažíme i díky plánu na rozvoj tvrze Bouda, který po sobě zanechal, postupně realizovat. Bezprostředně po smutných prosincových událostech loňského roku jsme se se Společností přátel československého opevnění domluvili na tom, že bychom měli do vstupního objektu tvrze Bouda umístit pamětní desku odkazující na vše, co Martin Ráboň nejen pro Boudu udělal," uvedl hejtman Martin Netolický. Pamětní deska bude odhalena rok poté, co se uskutečnilo na Boudě poslední rozloučení s Martinem Ráboněm.