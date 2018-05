Mapa ukazuje „nejzelenější“ města. Ukrajování zeleně provázejí protesty

Orlickoústecko - Jaká jsou „nejzelenější města“ okresu Ústí nad Orlicí? Na mapce Deníku, kterou vypracoval podle metodiky Českého statistického úřadu, se nejvíc zelená Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová a Králíky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Mapa udává podíl zelených ploch na celkové výměře všech obcí a měst v republice. Zatímco průměr je těsně pod padesát procent, tato tři města atakují hranici 70 procent. Suma zelených ploch vznikla součtem rozlohy zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů a lesních ploch. Nejmenší podíl zelených ploch má v okrese Vysoké Mýto a Lanškroun.

Neberte nám zeleň!

Že se lidé brání nové výstavbě, pokud má být zásadně na úkor zeleně, dokládá Choceň. Část zelených ploch tam může odkrojit plánovaná výstavba supermarketu a dalších dvou obchodů pod Tocháčkovým kopcem. Proti tomu se zvedla vlna odporu, místní podepisují petici.

Protestující chtějí dosáhnout toho, aby zastupitelstvo v Chocni nevydalo souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví města v této lokalitě a stopli výstavbu pod Tocháčkovým kopcem. „Výstavba má začít formou likvidace zeleného pásu a odbagrováním zeminy do hloubky přes deset metrů. Podle zprávy z roku 2006 pro krajský úřad se kácení týkalo 135 stromů v ceně 3 363 546 korun, která představuje ekologickou újmu způsobenou likvidací ekosystému,“ píše se v petici. Podpisy bude petiční výbor sbírat zhruba do poloviny června, celá kauza by se měla projednávat na dalším zasedání zastupitelstva.

Podíl zelených ploch ve městech v okrese:



Brandýs n. O. 68 %

Česká Třebová 67 %

Králíky 67 %

Jablonné n. O. 59 %

Letohrad 55 %

Ústí nad Orlicí 53 %

Choceň 53 %

Žamberk 50 %

Vysoké Mýto 31 %

Lanškroun 26 %

Kácení zeleně je citlivá záležitost

Není to poprvé, ani naposledy, kdy lidé protestují proti kácení stromů. Velké diskuze mezi občany vyvolal vloni projekt protipovodňových opatření v Žamberku, kdy se lidem rovněž nelíbilo kácení stromů. Projekt Povodí Labe ale počítá s vysazením nové zeleně, konkrétně 162 stromů a 500 keřů. V Ústí nad Orlicí zase v roce 2012 vznikla velká nevole proti mohutnému kácení stromů, které po stovkách musely padnout k zemi při výstavbě železničního koridoru.

Dva roky předtím zase lidé zachraňovali desítky stromů mezi Pastvinami a Mladkovem, které měly být skáceny při plánované rekonstrukci silnice. Odpůrce tehdy přijela podpořit i známá režisérka Olga Sommerová a projekt byl upraven tak, aby byl přijatelný jak pro investora, tak i pro ochránce stromů.