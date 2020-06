Nadměrný náklad vyrazil dnes ráno ze severočeského Jablonného v Podještědí, přenocuje v Hradci Králové. Pokračovat do Červené Vody bude zítra v šest hodin ráno. Dva díly mobilheimu mají šířku 3,4 metru, délku 11,4 metru a výšku 5, 25 metru. Soupravy dosahují celkové výšky 6,1 metru. Nadměrný náklad bude někde potřebovat podjet pod elektrickým vedením.

„Technici ČEZ Distribuce byli požádáni o uvolnění trasy, na některých místech bude nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí,“ uvedla tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková a dodala: „V trase, kudy nadměrný náklad pojede, bude na několika místech operativně odstraněno vedení vysokého a nízkého napětí, aby kolos mohl projet. Po projetí nákladních souprav budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu. Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší.“

Po trase transportu pocítí obyvatelé v okolí jen krátkodobé vypnutí elektrického proudu. Například Letohradem by měl nadměrný náklad projíždět kolem půl dvanácté. Elektřina by měla být vypnutá zhruba deset minut. „Ze Šedivce přijede do Letohradu, kde za benzinkou zabočí doleva a pojede Družstevní a Jablonskou ulicí na Verměřovice,“ předává informaci, kterou získal od pracovníků ČEZu, starosta Letohradu Petr Fiala. Do Červené Vody, kde kolos ukončí svou cestu, by měl dorazit v úterý po 18. hodině.