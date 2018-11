Malí sportovci i spolky mohou získat pěkný grant

Orlickoústecko - Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci přírody nebo lidé v nouzi ze Svitavska a Orlickoústecka se letos již pošesté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant ve výši 250 tisíc korun.

Vloni putovala finanční podpora i rodičům malého Richarda, který od narození trpí postižením nervů pravé ruky. Finanční dar obdržel také Kostel sv. Jakuba a Filipa v Janově u Litomyšle, kde pomohl při dokončení oprav kostelních varhan.

Na příspěvek dosáhl Domov pod hradem Žampach, který díky němu v přírodním parku vybudoval smyslovou stezku doteků, vůní a chutí určenou nejen pro rozvoj zdravotně postižených dětí, ale i širokou veřejnost.

„Vloni jsme zaznamenali nejvíce žadatelů ze sociální oblasti, naopak nejméně se přihlašují projekty ekologické. Můžeme podpořit zcela nové a zajímavé projekty v regionu. Doufáme proto, že i letošní ročník bude co do zaměření žádostí opět velmi pestrý,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti Adfors. Přihlášky do grantu lze podat od 1. listopadu do 13. ledna.