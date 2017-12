Malé děti si zalyžují zdarma

Česká Třebová - Dolní Morava už zahájila zimní sezonu, Čenkovice začínají v sobotu. Na start čekají také v areálu Peklák v České Třebové. Jsou připraveni a čekají jen na sníh.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

„Zasněžování a provoz zahájíme hned, jak počasí dovolí,“ říká Zdeněk Vávra, vedoucí provozu Ski areálu Peklák. Na lyžaře tady i v letošní sezoně čeká několik překvapení. „Největší novinkou bude dopravní pás pro klienty lyžařské školy, který velmi usnadní a zefektivní výuku začínajících lyžařů,“ vysvětluje Zdeněk Vávra. I další změna potěší zejména rodiče. „Nově mají děti do šesti let lyžování zcela zdarma a pro děti od šesti do patnácti let platí dětská cena,“ podotýká vedoucí ski areálu. Letos poprvé tady návštěvníci mohou platit kartou.