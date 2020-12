„Asi málokdo může říci, že jej opatření během epidemie koronaviru na jaře i nyní na podzim negativně neovlivnila. Pro knižní trh to platí také,“ konstatoval Martin Leschinger z orlickoústeckého nakladatelství Flétna.

Podle jeho zkušenosti jsou knihy žádaným artiklem pod vánoční stromeček, po zbytek roku je však zájem o ně menší. „Letošek je tedy zkouškou trpělivosti a odhodlání, jak máme své profese rádi,“ podotkl nakladatel a dodal, že Flétna navzdory epidemii letos vydala již deset novinek pro české a slovenské čtenáře. Například dva cestopisy, paměti Františka Dobiáše z Jimramova na dva roky na frontách první světové války nebo pohádkovou knihu faráře Hynka Schustera z Chocně.

Než otevřou knihkupectví, prodávají se zatím tituly na internetu. Nakladatelství má dál své vydavatelské plány. „Druhá vlna epidemie nám v listopadu znemožnila uskutečnit již páté Svatomartinské knižní dny, pohodové dvoudenní setkání autorů našich knih s veřejností. Čekalo nás mnoho zajímavých besed pro milovníky cestování, historie i duchovního života, včetně koncertu na závěr. Kouzlo této akce, která probíhá v útulném prostoru kulturního domu v Orlickém Podhůří – Říčkách, umocňují blížící se Vánoce. Tak snad příští rok,“ dodal Leschinger. Nevyloučil však, že by podobnou akci mohl uspořádat na jaře, záležet bude na aktuální situaci.

Pardubické nakladatelství Knihy s úsměvem v uplynulém půlroce muselo měnit ediční plán, vydání některých knih bylo odsunuto na další měsíce nebo příští rok. Jde například o novou knihu Jindry Hojera z Rychlých šípů. „Museli jsme ji odložit, protože kvůli uzavření Domovů pro seniory, kde pan Hojer žije, nemůžeme koordinovat dokončení jeho rukopisů,“ vysvětlil majitel nakladatelství Lukáš Zeman.

Vyšly čtyři tituly: Deník jednonožce autora Jiřího pacholka Švihálka, cestovatelská kniha Stezkami na obou Orlicích, básnická sbírka českého emigranta v Austrálii Josefa Tomáše Návrat Anežky Přemyslovny a fantasy román Zrada - Strážci snů autorky Jasminy Petlach. „Do konce roku bychom ještě rádi vydali připravenou sbírku básní Vladimíra Holana - Sen / Dream v česko anglickém vydání,“ doplnil Zeman.

Ani pardubické nakladatelství koronakrize nepoloží. „Vzhledem ke zpožďování plateb od distributorů knih je situace v nakladatelství vážná, ale věříme, že se vše brzy stabilizuje, knihkupectví se otevřou a knižní trh se pomalu začne vracet do původního stavu,“ poznamenal Zeman.

„Naše čtenářská základna není nijak objemná, na druhou stranu díky propojení s vlastním reklamním studiem, fotoateliérem a tiskárnou dokážeme fungování relativně dobře zajistit,“ dodal nakladatel.

Snaží se překlenout těžkou dobu

Nakladatelství Ronado rodiny Doležalových z Chrudimska zasáhla epidemie velmi citelně. Jednaosmdesátiletá Jarmila Doležalová, poslední přeživší z Ležáků, se věnovala i přednáškové činnosti na školách, v knihovnách a dalších institucích. „Všechny akce domluvené vloni na rok 2020 byly postupně zrušeny, některé byly vícedenní s prodejem knih, dále byly zrušeny veletrhy, na jaře zavřena knihkupectví, což se opakuje i nyní,“ popsala komplikace její dcera Jarmila Doležalová s tím, že se však snaží brát situaci takovou, jaká je.

Čerstvou novinkou je kniha šestnáctileté bookstagramerky Elly Fever Jak šel bublifuk do světa, pokračování její prvotiny. Nakladatelství má také v plánu vydat sbírku instagramera Jeronýma Širokého Plamínek vlasů. Neplánované volno využívá k tomu, aby dokončilo některé náročnější projekty, které potřebují čas, než uzrají. „Nakladatelství Ronado je malá firma, v tuto chvíli nemá zaměstnance, kdyby nebyla epidemie, tak by pravděpodobně měla, ale prostě se snaží přes tuto dobu dostat, i když je to ztrátové,“ sdělila Doležalová.