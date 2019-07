V neděli si Jablonné připomnělo třicet let od její instalace.

Spojili lžíci a vodu

Realizace ale tehdy vůbec nebyla jednoduchá. Jak to vzniklo? „…tehdy přišel Honza Koblížek, vedoucí stavebního úřadu a řekl: Hele, dostali jsme 80 tisíc korun na stálý ideový poutač, tak něco, kluci, vymyslete. V té době se rekonstruovalo náměstí, a já jsem zjistil, že od kostela vede vodovod, který byl v dřevěných trubkách, a který končil v kanálu. Takže jsme řekli 'tak my tam na tom kopečku uděláme nějakou zurčící fontánu nebo tak něco',“ vyprávěl v rozhovoru pro Jablonský zpravodaj akademický architekt Petr Fuchs, který tehdy ve městě působil.

Hlavy dohromady dali se sochařem Petrem Roztočilem a zrodila se myšlenka dřevěné lžíce. Aby to však prošlo uměleckou, silně ideovou komisí, autoři ji zabalili do roku ochrany vodních zdrojů vyhlášeným UNESCO.

„Jdeme na tři lžíce“

Instalace lžíce coby první mobilní sochy v České republice proběhla 21. července 1989. Socha tehdy vyvolala spoustu ohlasů.

„My jsme mysleli, že to bude nějaká hezká socha, a vona tam je lžíce,“ zaznívalo. „Ale pak si chlapi zvykli, a jak chodili tady naproti na pivo, tak říkali 'my jdeme na tři lžíce'. A teď je to i legrace, ta stará lžíce už dožila a je tam krásná nová, tak mám radost, že už jsem sám sobě epigonem…“ shrnul Fuchs.

„Původní lžíce ze smrkového dřeva byla po 25 letech v květnu 2014 nahrazena novou modřínovou z dílny Martina Olšara,“ doplnila místostarostka Martina Balážová.