Čtvrteční a páteční provoz ve Skicentru Deštném v Orlických horách přerušil silnější vítr. Ale o poslední víkend na lyžích tady návštěvníci nepřijdou. Svezou se ještě do neděle 3. dubna, a to s cenami vedlejší sezony. Celodenní jízdné tu vyjde dospělého na 520 korun, děti na 365 korun. Už před týdnem tu přitom předal Rampušák vládu Kačence.

A také loučení se sezonou v Říčkách bude ve velkém stylu - návštěvníky se tuto sobotu budou snažit přilákat Bafuňářské závody. Na programu akce a zároveň posledního dne provozu areálu bude soutěž masek, přejezd přes lagunu a také závěrečný společenský večer s kapelou Těžká doba. Samotný závod odstartuje ve 14 hodin. Na otevřených sjezdovkách leží od 60 do 90 centimetrů sněhu. Celodenní jízdné zde pořídíte za 640 (dospělí) a 470 korun (děti do 155 cm).

Hurá na český ledovec

Ještě déle se bude lyžovat na českém ledovci, jak se přezdívá lokalitě u Šerlišského Mlýna pod hlavním hřebenem Orlických hor - až do Velikonoční neděle 17. dubna.

"Právě tu máme soustředění lyžařského oddílu a sněhu je dost. V sobotu se tady konají ještě meziklubové závody dětí, je jich zatím přihlášeno 80. Jinak stoprocentně jedeme do Velikonoc. Lyžujeme každý den od 9 do 16 hodin," říká prokuristka společnosti Tendr Ski Romana Klinská.

Celodenní jízdné tu stojí dospělé 430 korun, děti do 10 let 380 korun. "Žádné ceny vedlejší sezony nerozlišujeme, jsme menší areál. Většinou si ale lidé kupují dvouhodinovku za 320 (pro děti 270) nebo čtyřhodinovku za 390 korun (pro děti 320). Ceny máme oproti okolním areálům tak nízko, že nasazovat ještě nižší na vedlejší sezonu se nám nevyplatí. Zdražovali o deset procent na Vánoce a mysleli jsme si, že po Novém roce vrátíme cenu zpátky. Ale když nám přišla první faktura za zasněžování, nechali jsme ji, žádné negativní ohlasy na to nemáme. Lidé si u nás kvalitně zalyžují a mají teď benefit v tom, že mají sjezdovku takřka pro sebe, je tu třeba jen třicet nebo čtyřicet lyžařů," dodává Romana Klinská.

Ze Šerlichu je na dosah rovněž polské středisko Zieleniec, největší v Kladské kotlině. Přibližovací vlek k jedné z jeho lanovek končí jen pár metrů od Jiráskovy chaty. Sezona se tu má uzavřít 3. dubna. Čtyřhodinová lyžovačka v Zielenci teď vyjde dospělé na 70 zlotých (asi 378 korun), děti na 60 zlotých (cca 324 korun).

Do Krkonoš na svahy i na pomlázku

Ve Špindlerově Mlýně plánuje Skiareál Velikonoce na lyžích, ve Svatém Petru chce mít otevřené sjezdovky až do Velikonočního pondělí 18. dubna.

"Věříme, že se nám podaří udržet každodenní provoz šestisedačky innogy Line ve Svatém Petru až do konce Velikonoc. Od 4. dubna bude možné parkovat přímo ve Svatém Petru, na víkend se do provozu opět přidá parkoviště i lanovka Hromovka," oznámil Skiareál Špindlerův Mlýn. Na duben nabízí denní skipasy za pětistovku.

O velikonočním víkendu 15. - 18. dubna se po jarní údržbě vrátí do provozu i lanovka Medvědín, která tak již zahájí letní sezonu a výjezdy v půlhodinových intervalech. "Sjezdovky na Medvědíně jsou již mimo provoz, ale v případě, že lidé budou chtít vyjet lanovkou pěšky, s běžkami nebo se skialpovým vybavením nahoru na Medvědín, tak to bude možné," uvedl Skiareál.

Pokud to situace umožní, do Velikonoc by chtěl udržet provoz také SkiResort Černá hora - Pec v areálech v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře. Bude záležet na podmínkách i zájmu lyžařů. Také tam ceny skipasů s blížícím se koncem sezony klesly. Aktuálně se ve SkiResortu lyžuje na 26 km v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa za velikonoční ceny od 600 Kč/den (online), 790 Kč na pokladně. Večerní lyžování zůstává v provozu na sjezdovkách Javor v Peci pod Sněžkou, vždy v pátek a sobotu od 18 do 21 hodin.

Černohorská sáňkařská cesta uzavřená. Provoz skibusových linek byl ukončen. Nadále operuje podle upraveného jízdního řádu městská linka v Peci pod Sněžkou mezi Hotelem Horizont a sjezdovkou Javor.

Tento víkend zakončí zimní sezonu skiareál Malá Úpa.