Lyžovačka na horách vyšla, přijelo více lidí než loni

Orlické hory - Lyžařská sezona končí. Většina vleků se zastavila, Dolní Morava ale ještě jezdí. Po teplém začátku zimy se nakonec správcům středisek dařilo a tržby poměrně rostly.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Přejezdem vodní plochy v sobotu vyvrcholí lyžařská sezona v Čenkovicích. Zatímco ve většině středisek se již vleky zastavily, třeba na Dolní Moravě slibují lyžovačku ještě na tento víkend.

I když ještě na začátku ledna byly teploty vysoko nad nulou a na pořádnou zimu to nevypadalo, nakonec si lyžaři užili radovánek až do Velikonoc. „Na sjezdovkách je ještě od třiceti do osmdesáti centimetrů sněhu přírodního i technického. Myslím, že na tuto roční dobu jsou tady podmínky pro lyžování ještě fantastické. Lyžujeme do neděle,“ láká na poslední lyžovačku Martin Palán, obchodní ředitel společnosti Sněžník, která provozuje rekreační Skiresort Dolní Morava. Letošní sezonu si pochvaluje. Podle prvních odhadů si sem přijelo zalyžovat o osm procent více lidí než v minulém roce.

Úspěšnou sezonu měli také ve Skiresortu Buková hora, kde ji zakončili už v sobotu 31. března. „Tržby jsme měli vyšší než v loňském roce, což je pro nás klíčové. Na druhou stranu byla sezona o den kratší. Loni se lyžovalo 106 dní a letos 105. A bylo také více dní, kdy jsme sjezdovky zasněžovali,“ hodnotí sezonu Petr Toman z areálu na Bukové hoře.

Podle něho se letos potvrdilo, že Češi mají lyžování opravdu rádi. „Hlavně leden býval takový, že ve všední dny moc lidí nejezdilo, a letos to bylo jinak. Opravdu hned od začátku ledna lyžovalo hodně lidí a navíc bez ohledu na to, jestli je víkend nebo všední den,“ dodává Petr Toman.

Pořádnou jízdou vyvrcholí sezona tuto sobotu v Čenkovicích. Lyže a snowboardy s sebou, protože se tam bude konat legendární přejezd jezírka. Voda má prý krásných sedm stupňů Celsia. První odvážlivci v tričkách to rozjedou z kopce ve 13 hodin.