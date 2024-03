Rodina Pavlíny Soukupové z Chrudimi každý rok tráví jarní prázdniny na horách. Až do minulého roku vždy jezdili do Orlických hor nebo Krkonoš, letos poprvé vyráží do zahraničí. „Měli jsme jet do Rokytnice v Krkonoších, bývala to jistota, ale i tam už sezona skončila. Hledali jsme náhradu v Polsku nebo na Slovensku, nakonec vyrážíme s partou do Alp v Itálii,“ řekla maminka tří dětí Pavlína Soukupová.

Jaro přišlo letos mnohem dřív a dlouhá obleva pokazila plány mnoha skiareálů nejen v Pardubickém kraji. Na Dolní Moravě se tradičně lyžovalo do Velikonoc. Tuto sezonu navíc otevřeli nejdelší sjezdovku v Česku. Lidé už se na ní ale nesvezou.

„Lyžařskou sezonu jsme z důvodu nedostatku sněhu od pondělí 4. března byli nuceni přerušit. Aktuálně je v provozu sedačková lanovka Sněžník pouze pro pěší a také jsou v denním provozu zimní zážitky na Sky Bridge 721, Stezce v oblacích nebo Mamutí horské dráze,“ sdělila manažerka Horského resortu Dolní Morava.

Ještě v lednu to nevypadalo tak zle, sněhu měli dostatek. „V lednu byla návštěvnost srovnatelná s předchozím rokem. Únor byl co do návštěvnosti slabší z důvodu přetrvávajícího špatného počasí, které příliš nelákalo na hory,“ podotkla Braunerová.

Vleky se sice zastavily, ale na hodnocení sezony je podle manažerky ještě brzy, ačkoliv s dalším zasněžováním už rozhodně nepočítají. Ekonomicky by se to už rozhodně nevyplatilo. „První polovina zimní sezony byla srovnatelná s minulým rokem. Nyní uvidíme, jak dopadne druhá polovina sezony s ohledem na předčasné ukončení lyžování. Celkovou úspěšnost ale hodnotíme vždy až na úplném konci,“ vysvětlila manažerka resortu.

V nedalekém Horském areálu Králičák přitom sezonu ukončili kvůli oblevě už na začátku února.

Třetí březnový den skončila lyžařská sezona i v Horském resortu Bukovka v Orlických horách. „Únor nám nepřál a téměř celý byl deštivý. Podmínky na sjezdovkách se tedy bohužel stávají nevhodnými pro lyžování a předpověď na nadcházející dny nehlásí žádné zlepšení,“ informovalo vedení resortu na facebookové stránce.

Vleky se zastavily už také na některých svazích v Krkonoších a po sezoně má i většina areálů v Orlických horách.

Nemluvě proto o sjezdovkách na níže položené Vysočině. Třeba v Trhové Kamenici u Hlinska se letos nelyžovalo vůbec. Zastavily se ale i vleky v Hlinsku, nejvyhledávanějším vyhledávaném skiareálu Chrudimska.