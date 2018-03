Lyžařská sezona končí přejezdem velké louže

Dolní Morava – Nepečete beránka ani mazanec, nebarvíte vajíčka a neotvíráte koledníkům? Vyrazte na hory. Lyžařská sezona sice končí, ale na Dolní Moravě připravili pro návštěvníky na velikonoční svátky lyžovačku i zábavu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Od čtvrtka až do pondělí budou v provozu všechny vleky. „Lyžujeme na všech sjezdovkách v areálu za mimosezonní ceny s dvacetiprocentní slevou. Otevřený je dětský skipark Amálka i lyžařská škola. Sjezdovky jsou v provozu denně do 16 hodin,“ zvou na Dolní Moravu správci lyžařského střediska. Pro nadšence je upravená i bobová a sáňkařská dráha.



O Velikonocích ožije Dolní Morava taky tradicemi. Na Velký pátek se děti zapojí do hledání vajíček. V neděli si vyzkouší pletení pomlázek a malování kraslic.



A navíc v sobotu bude možné se pobavit na tradičním ukončení zimní sezony při přejezdech velké louže. Big Pool Contest je závod v překonání vodní překážky na čemkoliv. Jedná se o klasický závod na lyžích nebo snowboardech. Každý účastník musí přejet vodní nádrž, aniž by se vykoupal. Kdo si netroufá, pro toho jsou nachystané disciplíny jako soutěž o nejzajímavější kostým nebo netradiční plavidlo, na kterém se dostane závodník přes vodu. Akce začíná ve 13 hodin u sjezdovky Ondráš.