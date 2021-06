Jednoho z čápů, kteří se usadili na komíně v Lubníku na Orlicku, museli záchranáři převézt do stanice. O druhého čápa na hnízdě i mláďata se tak postarali místní občané.

Lubník: Smutný čapí příběh s dobrým koncem | Foto: Archiv obce

Podchlazeného čápa našli v Lubníku ve vodní nádrži u rodinného domu, kde se zapletl do vodních řas a nemohl se dostat ven. Značně podchlazeného jej tak odvezli do záchranné stanice Zelené Vendolí. Na místě zůstal jen jeden čáp s čápaty, a protože jen jeden rodič není schopen mláďata nakrmit, pomáhali místní. Potravu nosili přímo do hnízda.