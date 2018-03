Litice cílí na školáky, Nové Hrady nabídnou expozici motokol

Orlickoústecko - Ačkoliv paní Zima v posledních dnech vystrčila drápky, jaro se pomalu blíží. A s ním i zahájení nové turistické sezony, na Orlickoústecku mohou milovníci hradů a zámků vyrazit za poznáním už o Velikonočních prázdninách.

Hrad Litice.Foto: archiv

Jediným státním hradem na Orlickoústecku je hrad Litice. Založen byl koncem 13. století a v loňském roce tu byly dokončeny opravy zdi severního paláce. Letos první návštěvníky přivítá už 30. března. „První víkend bude otevřeno včetně Velikonočního pondělí,“ řekl kastelán hradu Dalibor Urban.

Hradem krále Jiřího

Prohlídkový okruh zvaný Hradem krále Jiřího trvá 35 minut a nabízí nejen pohled na interiéry hradu a seznámení s historií, ale i zážitek v podobě vyhlídkové věže. Otevřeno je od 9 do 16 hodin, a to pak i po další dubnové víkendy, od května do srpna je hrad otevřen denně mimo pondělí.

Hrad má od loňského podzimu ještě jednu novinku, coby jeden ze dvou hradů se společně se čtyřmi zámky pyšní titulem Evropská destinace roku. Tu vyhrál projekt Zámky na Orlici – česká Loira Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Vedle Litic sem patří hrad Potštejn a zámky Častolovice, Nový zámek Kostelec, Doudleby a zámek Potštejn.

Jak také kastelán prozradil, letos chtějí zacílit na školáky a při školních výletech jim nabídnout exkurzi do historie české země.

Turisty lákají i Nové Hrady. Malá obec na Vysokomýtsku v sobě skrývá rokokový zámek manželů Magdy a Petra Kučerových, který se díky nim a jejich rodině stává cílem tisíců návštěvníků. Rozlehlý areál skrývá několik zahrad, ať už italskou, francouzskou, parkánovou nebo bílou, své místo tady mají daňci i koně.

„Pokud bude hezky, otevřít chceme na Velký pátek,“ uvedla k nejbližším plánům majitelka Magda Kučerová. V dubnu pak bude areál otevřen o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin. Návštěvníci se od května mohou těšit na novou expozici v muzeu cyklistiky, a to parních motokol. „Pracuje se také na zpřístupnění malé vyhlídky, a to v části bývalého pivovaru - ledárny,“ dodala Kučerová.

O pozornost si říkají i zříceniny

Orlickoústecko - Vedle Litic turisté nezapomínají ani na dvě zříceniny středověkých hradů z 13. století - Lanšperk a Brandýs nad Orlicí. V Brandýse o loňských prázdninách probíhal archeologický průzkum regionálního muzea v Mýtě, při kterém se mezi povedlo nalézt mince i třmen. Místní i přespolní pak mohli přijít na komentované prohlídky. Ani na Lanšperku není ale živo po celý rok, zřícenina, která je majetkem obce Dolní Dobrouč, ožívá na jaře a v zimě pochody, které pořádá Spolek pro záchranu hradu Lanšperk a také při Lanšpereckém šermování, které se tu koná v létě po taktovkou šermířů z Honoraty.