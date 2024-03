Dopravní situace v Líšnici na Orlickoústecku by se měla zklidnit. Zdejší silnici II/312 ze Žamberka na Pastviny, kterou ve velkém využívají i turisté a cyklisté, by měla v budoucnu kopírovat cyklostezka. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se nejen na tom dohodl se starostou Líšnice Pavlem Štefkem.

Silnici u Líšnice využívají motoristé i cyklisté. Rizikovým situacím by měla předejít nová cyklostezka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Obcí dlouhodobě projíždí poměrně velké množství automobilů, a proto s panem starostou Štefkem řešíme bezpečnost dopravy, a to nejen na silnici II/312 ze Žamberka na Pastviny. Obec proto připravuje napojení cyklostezky s chodníkem od stávajícího úseku ze Žamberka podél silnice až po obchod před hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem. Následně by pokračovala až směrem na křížení se silnicí III/31215 směrem na Nekoř,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V tuto chvíli je už připravena studie, která řeší celý úsek včetně křižovatky obou komunikací. Vyřešit by se tak mohlo nepřehledné a nebezpečné křížení a zvýšila by se také bezpečnost chodců a cyklistů. Součástí prací je kromě řešení samotné silnice také zajištění svahu a opěrných zdí.

Předpokládané náklady na stavbu jsou necelých 60 milionů korun. Obec je připravena přes 20 milionů korun poskytnout ze svého rozpočtu s předpokladem získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Pokud by vše šlo podle představ, tak bychom rádi zahájili práce v příštím roce s možností rozdělení na dvě etapy. Pravděpodobnost realizace by velmi výrazně stoupla v momentě, kdy by se nám podařilo změnit rozpočtové určení daní pro kraje, kdy předpokládáme, že by velká část navýšených prostředků šla do projektů v silničním hospodářství,“ doplnil hejtman Netolický.

Obdobný problém s nákladní dopravou mají i v nedaleké Písečné. „Nejenom silnice mezi Letohradem a Písečnou by si zasloužila opravu a se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje hledáme možnosti, jak situaci zlepšit,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Starosta Pavel Štefek informoval hejtmana také o dalších rozvojových plánech obce. „V oblasti za obecním úřadem a hřbitovem bychom rádi vytvořili lokalitu pro výstavbu rodinných domů a občanskou vybavenost. Zároveň plánujeme zbourání stávající hospody u kostela, která není v dobrém stavebně-technickém stavu, a chceme řešit výstavbu na zelené louce na vhodnějším místě než nyní v zatáčce u hlavní silnice,“ řekl starosta Štefek, který s hejtmanem hovořil také o rekonstrukci silnice ze Žamberka směrem na Klášterec nad Orlicí, která prochází místní částí Zakopanka.

