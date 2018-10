Lídr 27 statečných Václav Cempírek složil mandát

Česká Třebová - Měl to být nový začátek. Bez zákulisních dohod a podrazů. Sotva však byla podepsána koaliční dohoda, dostává povolební uspořádání v České Třebové první trhliny.

Václav Cempírek při podpisu koaliční dohody po komunálních volbách v České Třebové.Foto: facebook

Volební lídr kandidátky sdružení 27 statečných Václav Cempírek se vzdal mandátu. V českotřebovském zastupitelstvu jej nahradí Martin Fišer.

"S ohledem na moje pracovní vytížení ve vzdělávání jsem se rozhodl vzdát se mandátu. Časové vytížení mi nedovoluje plně se věnovat práci v zastupitelstvu," napsal na facebooku sdružení Václav Cempírek, který je prorektorem soukromé Vysoké školy logistiky v Přerově.

Sdružení 27 statečných, které získalo v komunálních volbách dva mandáty, je součástí nové radniční čtyřkoalice tvořené Koalicí pro Českou Třebovou, ČSSD a ODS. Václav Cempírek, který v minulých volbách před čtyřmi roky uspěl na kandidátce Nestraníků s podporou TOP09 končícího starosty Jaroslava Zedníka, se měl stát jedním z devíti radních města.

Ne všichni mají pro Cempírkovo rozhodnutí pochopení. Podle některých jde o podraz na voliče. "S vašimi zkušenostmi vám přece muselo být jasné, že jestli uskupení ve volbách uspěje, stanete se zastupitelem. Nyní to však vypadá, že jste byl pouze známou tváří, tahákem na voliče, který ušlape cestičku jiným," napsal v komentářích k Cempírkovu příspěvku jeden z diskutujících. A přidali se i další.

Sdružení 27 statečných rozhodnutí svého lídra v odpovědi na kritické komentáře vysvětlilo tím, že v povolebním vyjednávání doufalo v obsazení pozice místostarosty města. "V tom případě by byla úplně jiná situace a věřím, že pan profesor by na tuto funkci nastoupil. I proto to rozhodně nevnímám jako podvod na voličích," uvedl Pavel Doubrava.

Tím však jen přilil olej do ohně. "Je tristní, že jste o tomto kroku neinformovali voliče již v době, kdy podle toho mohli upravit své rozhodování. Takhle to vypadá, že si pan profesor s důvěrou a hlasy voličů vytřel jistou část těla," nebral si servítky další z diskutujících. "Jde skutečně o podraz na voliče. Je to o to horší, že člověk s tituly před i za jménem, pedagog a jistě slušný člověk, neumí prohrávat," napsal jiný.

Václav Cempírek kandidoval v uplynulých osmi letech v každých volbách na všech úrovních, kromě voleb do Evropského parlamentu. Úspěšný byl v roce 2010 ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve kterých hájil barvy TOP09. O tři roky později už mandát poslance neobhájil. Neuspěl ani ve volbách do senátu před čtyřmi roky, kdy kandidoval v obvodu Rychnov nad Kněžnou. Stejná situace se opakovala i před dvěma roky ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje a před rokem do Poslanecké sněmovny.