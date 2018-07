Lidé vyzývají radnici k otevřenosti. Obousměrný provoz v ulici nechtějí

Ústí nad Orlicí - Dopravně urbanistické řešení, které ústecká radnice plánuje do tří let realizovat v Polské ulici, vyvolalo u části obyvatel obavy a nevoli. Minulý týden se proto na vedení města a zastupitele obrátili s výzvou, ve které požadují veřejnou debatu o uvažovaných změnách.

Ústecká radnice plánuje Polskou ulici otevřít v obou směrech dopravě.Foto: Deník

„Chceme vyzvat vedení města k otevřenosti při projednávání plánovaných změn,“ uvádí se v prohlášení. Třem desítkám signatářů výzvy vadí, že radnice o záměru řešení v prostoru základní školy bratří Čapků a plaveckého bazénu nikoho neinformovala. Upozorňují na to, že už více než rok existuje studie, která však není veřejně dostupná.

„Jsme přesvědčení, že občané města by měli mít příležitost se k ní vyjádřit. Myslíme si, že veřejná debata bude prospěšná a může generovat názory a myšlenky, které by bylo dobré zahrnout do konečné podoby řešení.“

Podle Martiny Rollerové, která je iniciátorkou výzvy, se jí studii, kterou si město nechalo zpracovat, podařilo získat až po opakovaných pokusech. „Poprvé jsem o ni žádala v lednu letošního roku, ale poskytnutí mi bylo odmítnuto. Místostarosta Michal Kokula mě do studie nechal pouze nahlédnout. Znovu jsem do studie nahlédla v březnu a teprve v červnu se mi ji podařilo získat,“ popisuje nelehké jednání s městem.

Lidem v zásadě vadí dvě věci. Zásahy do zeleně a otevření ulice pro obousměrný provoz. Až dosud je do ulice povolen vjezd jen pro rezidenty a dopravní obsluhu. Od osmdesátých let, kdy byla přehrazena zábradlím, je ulice neprůjezdná. Ale to by se nyní mělo změnit.

„Studie přivádí dopravu k základní škole. Zásadní problém je dvousměrnost, na kterou logicky navazuje potřeba auta z ulice odstavit, což znamená vytváření parkovacích míst před školou. Z mého pohledu to není pro školu dobré, směrem do této ulice jsou okna prvního stupně a domnívám se, že by byla výuka nadměrnou dopravou rušena,“ říká Martina Rollerová.

„Když jsem studii blíže prostudovala, zjistila jsem, že má základní škola přijít o jedenáct stromů, polovinu trávníku, kde dnes děti odpočívají, a parkovací stání mají být přímo před okny,“ pokračuje. Obrátila se proto na odbor životního prostředí, který se studií začal zabývat. A začala se rodit varianta ohleduplnější k zeleni. „Za to jsem moc ráda. Dvousměrnost ulice Polské však v této nové variantě stále zůstává a z toho radost nemám,“ dodává.

„Nebojuji za sebe, ale za školu. Překvapující je, že vedení školy o připravovaných změnách neinformovalo rodiče dětí, které školu navštěvují ani učitelský sbor. Pro mě jako rodiče je podstatné, jestli bude škola v klidové zóně nebo ne. Ve veřejně dostupných dokumentech města, strategiích, studiích je tato ulice zařazena mezi zklidněné zóny bez dopravní funkce, a teď se má ulice otevřít plnému provozu, takže bude plnit funkci hlavní trasy ze sídliště a na sídliště, kde žije pět tisíc obyvatel. K tomu snad musí být nějaký opodstatněný důvod,“ vysvětluje Matina Rollerová.

Přestože radnice nespokojené občany ujišťuje, že realizace zamýšleného dopravně urbanistického řešení bude záviset na finančních možnostech města a schválených prioritách do roku 2022, smlouvu na zhotovení projektové dokumentaci už uzavřela. Podle starosty Petra Hájka ale není nic rozhodnuto, existují dokonce tři varianty řešení.

„Město dokončuje koncepci cyklodopravy a posouzení jejího vlivu na parkování. S ohledem na tuto skutečnost nebylo v radě města ukončeno jednání nad úpravou Polské ulice a nebyla s ústeckou veřejností zahájena otevřená diskuse,“ vysvětluje starosta. Na základě výzvy se však město rozhodlo uveřejnit na webu všechny tři varianty řešení.

„Jsme rádi, že naše výzva byla vyslyšena. Doufáme, že bude zájem veřejnosti vyslyšen a výsledná varianta bude ohleduplná k zeleni i ke škole,“ říká Martina Rollerová.