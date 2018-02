Lidé se zlobí. Zmizela poštovní schránka

Ústí nad Orlicí - „Kam se poděla poštovní schránka,“ ptají se zákazníci pošty v centru Ústí. Pošta se na konci roku přestěhovala do hotelu Uno a před budovou, ve které léta sídlila, už nestojí ani schránka na dopisy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

Zaskočení lidé tak řeší, kam je mají odnést. Stížnost dorazila i na radnici. „Schránka byla odmontována a lidé jsou bezradní - mají chodit až dolů k hotelu Uno. Na náměstí žádnou poštovní schránku nenajdete, jakož i v přilehlých ulicích. Když si vzpomenu, kolik dříve bylo v Ústí schránek, a dnes tu není prakticky žádná,“ zlobí se na fungování státního podniku jeden z občanů.

Ústecký starosta Petr Hájek dohodl s vedením pošty, že schránka na dopisy bude instalována nedaleko svého původního místa, naproti parkovacímu automatu mezi chodníkem a parkovištěm u hasičské zbrojnice. „Přístup České pošty je bohužel zarážející a bez intervence města by náprava nebyla zajištěna,“ komentuje množící se stížnosti Petr Hájek.

Poštovní schránka není ani před hotelem Uno, a tak klienti pošty zatím musí své dopisy nosit přímo na pobočku. „K přemístění poštovní schránky buď přímo na budovu pošty v hotelu Uno, nebo do její těsné blízkosti dojde v dohledné době. Předběžný souhlas majitele objektu máme, v tuto chvíli řešíme poslední podrobnosti umístění schránky,“ uvádí Ivo Vysoudil z České pošty.

Opravdu bez bariér?

Kritika ze strany zákazníků zazněla i na to, že v Unu není pošta úplně bez bariér. Imobilní zákazníci sice mohou použít výtah, ale k němu vede šest schodů. Zvonek, který je pod nimi, začal fungovat až v tomto týdnu.

Schodiště se stalo neočekávanou komplikací i pro pana Jiřího, který na poštu doprovázel imobilního rodinného příslušníka. „Celý ten proces ověřování probíhal na chodbě, což je pro člověka na vozíku nedůstojné. Chybí tu diskrétní zóna,“ popisuje nepříjemný zážitek. Problémem pro něj bylo i na novém místě zaparkovat.

Pošta se původně měla přestěhovat do budovy na Špindlerově ulici, kterou chtěla opravit, nakonec však otevření pobočky na nové adrese posunula do budoucna. V administrativní části hotelu Uno má působit po přechodnou dobu. Z centra města se vystěhovala poté, co se s vlastníkem objektu nedohodla na podmínkách dalšího pronájmu. Podle mluvčího pošty nebyly nové obchodní podmínky pro poštu akceptovatelné.