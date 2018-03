Lidé na Facebooku přejí smrt muži, který týral psa

Moravská Třebová – Oko za oko, zub za zub. Sociálními sítěmi už téměř dva týdny cloumá otřesný případ týrání psa. Odsouzeníhodná událost se stala v severočeském Děčíně. Majitel psa údajně pochází z Moravské Třebové.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Na týrání zvířete sousedi upozornili městskou policii, která majiteli psa odebrala. Zmrzačený kříženec skončil se zlomenou čelistí, vyraženými zuby, hematomy a téměř nevratně poškozeným okem v péči veterinářů.



Na Facebooku se bezprostředně po zveřejnění případu snesly na hlavu majitele psa stovky tvrdých komentářů. Ondřej H. byl rozhořčenými milovníky zvířat záhy vypátrán a identifikován. Jeho jméno a fotografii sdílely během pár dní desítky uživatelů sociální sítě.



Příspěvek sdílela i veřejná stránka Naše Moravská Třebová, která je podle informací uvedených v popisu určena k publikování názorů občanů města. Majitel psa podle administrátora stránky pochází z Moravské Třebové. Kromě příkrých odsudků se v komentářích pod článkem rozběhl hon na čarodějnice. Muž prý z Děčína utekl a vrátil se do Moravské Třebové.



„Pokud ho někde uvidíte, prosím dejte mu přes držku nebo alespoň pěstí. A když to udělá alespoň desetina Třebové, tak budu spokojená,“ vyzývá Romana H. „Ano, je od nás z Moravské, ale nadělal tu hodně problémů, a tak půlka města po něm jde. Hodně tu kradl. Proto odjel do Děčína,“ potvrzuje Martina Ch. a o několik komentářů dál dodává: „H. je v Moravské Třebové, tak jen do něj“.



Co je však horší, řada uživatelů, zřejmě pod dojmem anonymity sociálních sítí, přímo volá po lynčování, nebo dokonce smrti muže, který byl sice policií obviněn, ale před soudem mu vina dosud prokázána nebyla.



Případ aktuálně šetří děčínská policie. „V případě odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody od šesti měsíců až do tří let. Policisté si vyžádali lékařské zprávy a veškeré podklady a další informace. Případ dále prověřujeme,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová.



Většina uživatelů Facebooku však o vině Ondřeje H. nepochybuje. Někteří z nich ostatní v nenávistné sociální bublině ujišťují, že spravedlnost vezmou do svých rukou. „Zabít toho chcípáka, co tohle může udělat,“ píše Lenka K. „Oko za oko, zub za zub… Nic jiného si nezaslouží,“ myslí si Milan H. „Zabit ho haj*la,“ přidala se Žaneta H. T. „Tu svini, co mu to udělala, zabít!“ pokračuje Renata R. „Zabijte toho zm*da někdo,“ vyzývá Andrea Ann G. „Vzala bych mačetu a usekla mu hlavu. Nic jiného si nezaslouží, takový parchant zku*venej,“ vyhrožuje Anna N. A takových komentářů jsou na Facebooku desítky až stovky.



POZOR NA NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ

Rozhořčení lidí nad odporným činem je pochopitelné, ale vyhrožovat člověku smrtí, to není jen tak. Podle policie se lidé podobnými výroky mohou dopouštět trestného činu nebezpečného vyhrožování podle paragrafu 353 trestního zákoníku. „Myšlenka trestná není, pokud to někdo napíše, tam už věc nějakou trestnost může mít,“ vysvětluje policejní mluvčí Ondřej Zeman.



„Ano, ten člověk pochybil. Ublížil němé tváři, která si to pravděpodobně nezasloužila. Ale pořád je to jen zvíře, člověk bude souzen justicí, a ne lynčechtivým davem. Pokud chcete vidět opravdové zrůdy, zahleďte se do zrcadla a dobře si prohlédněte tu zrůdu, kterou tam uvidíte,“ napsal uživatel Henry W. Croft.