„Jako za starých studentských let. Chutná to fajn a je to za pár korun, navíc čerstvě připraveno,” pochválil oběd Jaroslav Baťa z Vysokého Mýta, který navštěvuje zdejší školní jídelnu, kde za jídlo zaplatí 78 korun.

Muž vstupující do jídelny s kastrůlky přikyvuje. „Nemám rád fastfoody ani čínu, ale potřebuji něco, co dostanu hned s sebou. Tohle je naprosto ideální volba,” popsal důvod výběru jídelny Marek Němeček, který pracuje ve vedlejší firmě a nosí si jídlo do kanceláře. Školní jídelna sídlí v ulici Generála Závady, výdejní místo má také v Základní škole Javornického.

Jídlo v „závodce“ boduje. Je levné a většinou kvalitní, ukázal průzkum

Fakt, že se jedná o kvalitní suroviny, potvrzují také zaměstnanci jídelny. „Na výběr máme ze dvou hlavních jídel, dále polévku a také třetí chod v podobě salátů. Nabízíme zeleninové salátové bary, ovoce a ovocné saláty,” přiblížila vedoucí vysokomýtské jídelny Hana Dvořáková, která prý připravuje společně s šéfkuchařem a jeho asistenty jídelní lístek, který reprezentuje českou i mezinárodní kuchyni.

Jídelna ve Vysokém Mýtě vaří každý den pro přibližně tisíc strávníků. Podle vedoucí se těší dobré účasti z řad veřejnosti. „V jídelně si pomocí terminálu mohou lidé navolit jídlo až na dva týdny dopředu,” sdělila Dvořáková. Každý pak obdrží přístupový kód, vybrat si může i z pohodlí domova přes internet. Je však nutné objednat si jídlo den předem.

Nabízejí i rozvoz

V Ústí nad Orlicí se v jídelně v ulici Smetanova naobědvá veřejnost bez koruny za rovnou stovku. Zde je na výběr každý den ze třech druhů jídla. Další variantou ve městě je jídelna Střední školy automobilní, kde je polední menu za 95 korun a také výběr ze třech hlavních jídel. „Strava je zdravá a optimálně vyvážená. Při sestavování jídelníčků se řídíme doporučenou dávkou tuků, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce,” popsal menu středoškolské jídelny vedoucí kuchyně Pavel Juliš. „Dováží to také k nám do dílen v Hylvátech. Je to fajn servis,” popsal místní odběratel pokrmů Matěj Sobotka.

Stejnou službu si mohou doslova vychutnat lidé také v Žamberku, kde je školní jídelna pro veřejnost v zámeckých prostorách Střední školy gastronomické a technické. Za 83 korun je možnost obědu na místě, případně využít za 89 korun rozvoz po firmách.

Zmodernizovali školní jídelnu

Školní jídelna v Chocni vaří pro děti, důchodce a firmy a nabízí rovnou 6 druhů jídel, z toho jedno jídlo je vegetariánské a jedno bezlepkové. „Často se mi moc vařit nechce, proto jsem za tuto možnost ráda. Vždy si pochutnám,” přiznala seniorka z Chocně Marie Lněníčková.

Lidé z České Třebové mohou využít také dvě varianty jídelen. Pro veřejnost vaří Základní škola Ústecká za 79 korun a Střední škola technická a dopravní, kde si strávník zaplatí za oběd 97 korun. „Pro objednání stravy je u nás také možno využít mobilní aplikaci,” sdělila vedoucí jídelny Romana Hrdinová.

Lanškroun nabízí jídelny v ulici Bedřicha Smetany a Dobrovského. K tomu ještě výdejnu v ulici J. M. Marků. Od nového roku zde ale museli zvyšovat ceny. „V důsledku nárůstu cen potravin a energií jsme museli přistoupit k navýšení cen jídel pro všechny kategorie strávníků. Doufáme, že i tak nám lidé zachovají přízeň,” sdělili zástupci jídelny. Strávník z řad veřejnosti si zde od 1. ledna koupí oběd za 115 korun.