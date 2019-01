Pardubice - V létě si lidé často stěžují na hluk, který způsobují nadzvukové stíhačky či vrtulníky

Letiště v Pardubicích | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Tradičním evergreenem letních prázdnin v Pardubicích je zvýšený provoz na pardubickém letišti a s tím spojené stížnosti obyvatel bydlících v blízkém okolí. Na vině jsou především nadzvukové stíhačky gripen, které se v letních měsících do Pardubic pravidelně stěhují z Čáslavi. Tamní letiště se totiž o prázdninách opravuje.



Letos ještě k nepopulárním gripenům přibyl výcvik amerických a afghánských pilotů na vrtulnících typu Mi–17. To by ale podle vedení města nemělo mít vliv na zvýšení hlukové zátěže.



„Naše hlavní obava byla, aby výcvikem nebyli neúnosně obtěžování občané, kteří bydlí v okolí letiště a na provoz vrtulníků si stěžují už dnes. Podle sdělení armády by však k tomuto dojít nemělo. Výcvik bude probíhat pouze na dvou vrtulnících, které už v současnosti v Pardubicích létají. Zvýší se tedy pouze počet jejich letových hodin, a to údajně o pouhých devět procent,“ konstatovala primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.



V létě opět s gripeny z Čáslavi



Samotný letecký výcvik, který bude představovat čtyři až pět týdnů z celkové doby trvání kurzu, bude probíhat pouze ve všední dny s tím, že začne v pondělí v 10 hodin a skončí v pátek ve 14 hodin. Počet nočních letů by měl být minimální a vrtulníky přistanou vždy nejpozději ve 22 hodin.

V souvislosti s dočasným působením čáslavských letounů typu Jas 39 Gripen se obyvatelé Pardubic a přilehlých obcí musí smířit s motorovými zkouškami. Ty se podle mluvčí vojenského letiště Ivy Machové zhruba do 20. srpna, přesunuly z východní části letiště do západní části.



Názory obyvatel Městského obvodu Pardubice VI, který je provozem letiště nejvíce zasažen, se různí. Názorově různorodá diskuse na toto téma vznikla na webových stránkách městského obvodu.



„Musím tedy říci, že hluk, kterým nám letadla každý den zpříjemňují život, je opravdu výživný. Nemohli by piloti provádět tréninky v zimě? To je většina lidí zavřená doma, aspoň by si vyzkoušeli drsnější podmínky. Platíme v Pardubicích vysokou daň z nemovitosti a v případě pokračování rozvoje letiště klesne kupní cena rapidně dolů. Jakou to má logiku, zatěžovat město takovým hlukem? Pardubice mám moc ráda, ale tohle je už příliš,“ napsala v diskusi Hana Nováková.



Někteří se s blízkosti vojenského a civilního letiště již smířili.

„Hluk z letiště se za poslední dobu zvýšil, to je pravda. Ale taky je pravda, že si na to lidé zvykli, ono asi také nic jiného nezbývá. Můj názor je, že zase tak hrozné to není,“ vyjádřila se Jana Nová.



Vadí hluk více nově příchozím?



Hovoří se také o tom, že letiště vadí spíše nově příchozím, zatímco starousedlíci už hluk z letiště tolik nevnímají.

„Uvědomte si, jak dlouho tu letiště je a co pro obvod znamená. Věřím, že zdejší lidé si na přítomnost a provoz letiště za roky zvykli, tak jako já. Bohužel je zde mnoho nově příchozích, kteří si myslí, že kvůli nim se zavře Paramo, letiště a další. Že lidí ztratí práci a zaříznou se odvody z daní. Dříve než si někde koupím pozemek a postavím dům, tak si snad zjistím, jaké jsou na místě podmínky…,“ vyjádřil svůj názor Ondřej Karas.



Někteří starousedlíci mu ale oponují.



„Myslím, že se mohu řadit k starousedlíkům a přesto mi hluk z letiště vadí čím dál víc. Není to jen můj subjektivní dojem, stížnosti a nářky slyším ze všech stran.Ano,letiště je pro Pardubice jistě velmi výhodné, ale máte-li 50 metrů za zády nastěhované na celé léto gripeny, tak to je příliš. Málokomu vadí hluk dopravních letadel, na to jsme zde již více let zvyklí, ale nemít klid a pohodu ani v létě, to už hraničí s omezováním lidských práv! Navíc máme v rodině neslyšící dceru a ta z vibrací způsobených tryskáči mívá silné bolesti hlavy, je jí na zvracení a omdlívá,“ napsala Gabriela Marková.



„Výhledově je letiště velké plus“



„Gripeny jsou problém, to je pravda. Na druhou stranu tu nejsou celý rok a člověk se na ně rád občas podívá. Ono spojení civilního letiště a vojenského má dle mého názoru ekonomické výhody, ale je to jen můj názor. Je samozřejmé, že v tuto chvíli je potřeba větších investic, ale výhledově by mělo být letiště pro naši oblast velkým plus. Nikdo nemá rád hluk, smrad a velkou dopravu. Na druhou stranu jsou oblasti, kde lidé mají krásnou přírodu, těší se z klidu, ale za prací a službami jezdí mnoho kilometrů a to je stojí čas a peníze,“ snažil se shrnout výhody letiště Ondřej Karas.



Pro lidi z okolí je prý letiště zátěží



Někteří z diskutujících ale s těmito argumenty nesouhlasí a letiště pár kilometrů od centra krajského města je jim trnem v oku.

„Letiště takto blízko města zkrátka brzdí jeho rozvoj a rozhodně by se bydlelo lépe bez něj. Doporučuji sundat růžové brýle, na které přes letiště koukáte a operovat s fakty místo domněnek a frází. Letiště se drží jen díky tlaku politiků, kteří se těší na možnost zapojit stavební firmy,“ napsal diskutující Filip Třeštík.



„Letiště s nadzvukovými letadly je zátěž, kterou bohužel podstupují všichni z okolí a nejvíce ti, kteří bydlí opravdu v těsné blízkosti. Můj názor je letiště ano, ale civilní a nebo tréninkové pro podvzukové letouny Aero L-159 Alca. Tyto letouny české výroby nenadělají takový hluk jako gripeny. Předpokládám, že civilní letiště, pokud by se zde rozvinul turismus, by přispělo i k rozvoji podnikání,“ rozepsal se Tomáš Nápravník.

Lukáš Dubský