Lesy na Orlickoústecku zatím ohrožuje víc sucho než lýkožrout

Orlickoústecko - Lesní správa Lanškroun, která monitoruje výskyt lýkožrouta smrkového neboli kůrovce na Orlickoústecku, nepodceňuje současné počasí nahrávající jeho šíření.

V cestičkách, co lýkožrouti vyžírají pod kůrou stromů, se vyvíjejí jejich larvy. Napadené stromy se musí z lesa vytěžit, poškození kůrovcem navíc snižuje hodnotu dřeva. Foto: Deník/ Martina Vrtělová

„Nyní je výskyt lýkožrouta na Orlickoústecku v tak zvaném základním stavu. To znamená běžný výskyt. Dalšími stupni jsou pak stavy zvýšené a kalamitní,“ sdělila vedoucí lesní správy Lanškroun Jana Trejtnarová. „Porostům pro lýkožrouta atraktivním věnujeme mimořádnou pozornost,“ dodala. „Výrazně se v lesích projevuje současné sucho. Jsou ohrožené jak jarní výsadby, tak veškeré porosty, listnáče nevyjímaje. Zaznamenáváme také úbytek vody ve studánkách, pramenech v lesích, znatelný úbytek vody je i na dříve silně podmáčených lokalitách,“ řekla Jana Trejtnarová. Sucho s teplem patří mezi výrazné rizikové faktory pro šíření lýkožrouta. „Za běžné situace si stromy s lýkožroutem poradí, pokud jim ale chybí vláha, nevytváří pryskyřici a kořenové systémy škůdcům podlehnou,“ popsala tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesníci kontrolují stav potencionálně ohrožených porostů - nové porostní stěny, lokality s předchozím výskytem i jednotlivé kůrovcové stromy. Do porostů se instalují feromonové lapače. V případě napadení následuje bezprostřední pokácení a asanace (mechanická, strojní nebo chemická) napadeného dřeva. Pro správce lesů platí nařízení ministerstva zemědělství o zastavení úmyslných těžeb smrku a borovice, s výjimkou výchovných těžeb v porostech do 40 let věku. V současnosti se tedy i na Orlickoústecku zpracovává jen nahodilá těžba a těžba v mladých porostech.

„Podle aktuálních údajů činí zastoupení smrku na území lesní správy Lanškroun 70 procent. Dané území se nachází z 65 procent v nadmořských výškách vhodných pro pěstování smrku, ale i zde uměle vysazujeme ostatní dřeviny. V nižších polohách zakládáme druhově smíšené lesy s převahou listnáčů a jedlí. Zároveň se snažíme o přirozenou obnovu porostů, cíleně pracujeme se staršími porosty, ve kterých dochází k jejich přirozené obnově pod ochranou těchto mateřských porostů,“ dodala správkyně lesů Jana Trejtnarová.

„Hmyz je zpravidla druhotným škůdcem, útočícím na oslabené stromy. Například v oblasti Suchého vrchu s poškozenými porosty jsme uskutečnili dva projekty na změnu druhové skladby, což vedlo ke zlepšení stavu lesních porostů,“ řekla Jana Trejtnarová.

Míru ohrožení kůrovci či chrousty a také míru sucha lze aktuálně sledovat na stránkách www.kurovcoveinfo.cz. Z tamní mapy je patrné, že Podorlicko patří k těm výrazněji ohroženým oblastem.