Lanškroun – Sto šedesátimilionová investice do rekonstrukce městské polikliniky, kterou má v plánu realizovat v příštích letech lanškrounská radnice, se komplikuje. K opozičním zastupitelům se s kritikou projektu nedávno připojili i lékaři.

Vizualizace polikliniky v Lanškrouně. | Foto: archiv města Lanškroun

„Část lékařů požaduje přehodnocení projektu městské polikliniky. Jde přitom o stejné lékaře, kteří s projektem souhlasili a na základě jejichž požadavků vznikal,“ zlobí se lanškrounský starosta Radim Vetchý.

Změnu postoje části lékařů považuje radnice za nedodržení dohod. V případě zdržení začátku stavby město dokonce zvažuje , že bude po lékařích požadovat vyšší finanční spoluúčast na provozování polikliniky a zajištění nejnutnějších oprav ve stávající budově. Podle starosty město lékařům nabídlo vstřícné podmínky, které se ani zdaleka neblíží tržnímu nájmu v centra města.

„Opakuje se situace, která nastala po volbách v roce 2014, kdy lékaři zablokovali projekt polikliniky v lokalitě bývalé tržnice,“ říká Radim Vetchý. Vinu za radikalizaci lékařů přikládá zastupitelům opozičního Demokratického fóra, kteří se podle starosty snaží projekt schválený zastupitelstvem zbořit.

Rekonstrukci městské polikliniky připravuje radnice od roku 2015. Opozice, kterou v zastupitelstvu tvoří čtveřice stran a sdružení, přišla před dvěma měsíci s vlastním návrhem. V zastupitelstvu však neprošel.

„Nerespektování demokratického hlasování a politikaření, které bude mít za následek zvýšené finanční náklady a prodloužení stavu zcela nevyhovujícího prostředí pro zdravotní péči, si budou muset obhájit před veřejností zastupitelé sami,“ kritizuje opozici starosta.

Lékaře, kteří se připojili k opozičnímu návrhu, prohlášení starosty Vetchého nadzvedlo. Začátkem prosince požádali radnici o vytvoření studie, která by porovnala projekt přestavby stávající polikliniky s návrhem na výstavby nové budovy. „K této výzvě nás nevedly osobní či politické důvody, ale pocit občanské a stavovské zodpovědnosti vůči městu,“ ohrazují se lékaři.

Podle prohlášení Sdružení pro zdravotnictví Lanškrounska z minulého týdne lékaři i nadále upřednostňují stavbu polikliniky v centru města. „Konkrétní forma řešení byla politickým rozhodnutím města. O mnohých detailech projektu měli zdravotníci minimální informace. V průběhu přípravy projektové dokumentace se postupně začaly ukazovat komplikace zvoleného řešení,“ píše se v prohlášení.

Nespokojeným zdravotníkům vadí, že původně plánovaná rekonstrukce byla postupně nahrazena kompletní přestavbou budovy. Poukazují rovněž na to, že požadavky památkářů na zachování vnějšího vzhledu budovy mají dopad na vnitřní uspořádání a kapacitu. Nechtějí se smířit s tím, že po dobu rekonstrukce, která má probíhat za provozu, budou několik let ordinovat na staveništi. A v neposlední řadě kritizují i navýšení rozpočtu o bezmála 30 milionů.

„Žádáme vedení města, aby zdravotníkům i veřejnosti co nejdříve sdělilo, jestli chce tuto srovnávací studii provést. Řešení by nemělo být součástí politického boje, ale měli by se na něm rovnoprávně podílet nejen členové vedení města a zdravotníci, ale i všichni zastupitelé reprezentující obě poloviny rozděleného města,“ uvádí v prohlášení.