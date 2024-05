Z Dolní Lipky do Hanušovic by mohlo jezdit o víkendech až šest párů vlaků

Jízdní doba současného spoje je výrazně kratší. Z Hradce vyjíždí v 8.40 hodin, v Hanušovicích úvraťuje od 11.19 do 11.35 hodin a příjezd do Jeseníku má ve 12.35 hodin. Na zpáteční cestu se vydává dvě minuty před půl třetí odpoledne, v Hanušovicích pobývá mezi 15.22 a 15.34 hodinou. Do cílové stanice v Hradci přijíždí pět minut po šesté večer.

Firma se rozhodla sezonní vlaky zavést z několika důvodů. „Myslíme si, že ta linka má turistický potenciál. Lidé z východních Čech takto mohou cestovat do Jeseníku bez složitého přestupování v Pardubicích a Zábřehu. Na trase je na Dolní Moravě Stezka v oblacích, v Hanušovicích je pivovar. V Horní Lipové je možné vystoupit a do odjezdu zpátečního vlaku stihnete zajít na Lesní bar,“ řekl Jiří Bouška.

Mezi Hanušovicemi, Dolní Lipkou a Ústím nad Orlicí bude „pára“ jezdit v soboty 29. června, 13. a 27. července a 3., 17. a 31. srpna.

Kromě toho jsou naplánovány i jízdy parních vlaků z Dolní Lipky do Moravské Třebové, Chornice a Skalice nad Svitavou a také okruh přes Ústí nad Orlicí, Pardubice, Hradec a Týniště.

Z Lipky párou každou sobotu

„Letos opět ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií budeme každou sobotu od 29. června do 31. srpna vypravovat historické parní speciály,“ shrnul hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Výchozí a cílovou stanicí parních vlaků bude Dolní Lipka, kde chce Pardubický kraj za více než 150 milionů korun železniční muzeum.

Východočeské hejtmanství navíc uvažuje o rozšíření osobní vlakové dopravy do Hanušovic. Motoráky by zde mohly jezdit i ve všední dny. Jednalo by se o tři páry spojů, o víkendech by se jejich počet mohl navýšit na šest.

„Jedná se však o předběžné úvahy, které by nebyly realizované dříve než od jízdního řádu 2025/2026,“ nastínil hejtman Netolický.