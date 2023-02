Meteorologové varují: V sobotu hrozí v Pardubickém kraji náledí

Po několika téměř jarních dnech s teplotách nad nulou přijde o víkendu poměrně výrazné ochlazení. Navíc podle meteorologů hrozí náledí a to na celém území Pardubického kraje. Varování platí od soboty 25. února od 16. hodiny až do neděle 26. února do 9. hodiny ranní.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku