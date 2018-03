Lávka se zavírá, most čeká oprava

Helvíkovice - Plánovaná oprava mostu na silnici I/11 v Helvíkovicích se blíží, řidiči se tak musí připravit na možné komplikace na cestách.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Ve středu se uzavírá lávka pro pěší, která vede podél mostu přes Divokou Orlici a nachází se u domku Prokopa Diviše. „Provizorní lávka bude postavena poblíž, od Konzumu k autobusové zastávce U Mostu,“ informuje Žamberk na svém Facebooku s tím, že od pondělí 19. března bude řidičům uzavřen i samotný most, a to zhruba do října letošního roku.

Vedle opravovaného mostu ale začne sloužit ten provizorní, na který bude doprava směřována. Jednosměrný provoz budou řídit semafory.