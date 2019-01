Lanškroun, Žamberk – Pomoci opuštěným pejskům můžete darem nebo nabídkou nového domova.

Ilustrační foto | Foto: Karel Rozehnal

V předvánočním čase jsou organizovány i různé akce na pomoc opuštěným psům.

Psí útulek v Lanškrouně pořádá od tohoto pátku do úterý tzv. štěkání na Ježíška. Stejně jako loni mohou lidé přinést v uvedených dnech do Canis centra – psího domova v areálu zemědělské školy v Dolním Třešňovci, nebo na veterinární kliniku Miroslava Šilara v Lanškrouně dárky. „Uvítáme především granule, piškoty, pamlsky, míče, pevné obojky a vodítka, postroje a náhubky,“ uvedla Renata Kristková. Zájemci mohou také poslat finanční dar na účet 86-124740297/0100.

Psí útulek v těchto dnech doslova praská ve švech, takže každá pomoc je vítaná. Od začátku svého provozu (v roce 2006) už našel domov 376 psům.

Podobnou akci pořádá i psí útulek v Žamberku. V sobotu od 13.30 do 16 hodin bude otevřen veřejnosti, dobří lidé mohou pejskům přinést dárky a dozvědět se o činnosti útulku něco víc. Jednou z možností, jak jeho svěřencům pomoct, je například adopce na dálku, kdy dárce sponzoruje určitého konkrétního pejska. Jako každý rok se také v chovatelských potřebách v Nádražní ulici koná sbírka ve prospěch žamberského psího útulku.





Beruška je zhruba osmiletá fenečka která byla do lanškrounského Canis centra dovezena ve velmi špatné stavu. Hůře vidí na jedno oko a měla veliký nádor na mléčné žláze. Po nutných operacích se minimalizovalo další „rozjetí“ metastáz. Beruška je v naprosté pohodě bez známek prodělané nemoci. Je to velmi milá, přítulná a hodná fenečka. Zvyklá na děti, nekonfliktní. Vhodná ke starším lidem.





Tlapka je krásný, mladý (1 - 2 roky) a živý pejsek, který měl bohužel poškozenou přední levou nohu. Pravděpodobně byl sražen autem. Po konzultacích s odborníky bylo rozhodnuto o amputaci končetiny v úrovni ramenní kosti. Tlapka je po amputaci velmi šikovný pejsek kterému nedělá nic žádný problém, je nekonfliktní velice hodný a učenlivý. Čeká na novou rodinu která by ho měla ráda i přes jeho hendikep. Je to úžasný pejsek s velikánskou chutí do života.

Informace a kontakty: www.caniscentrum.com, e-mail: info@ caniscentrum.com, telefon 724 813 222.



(daf)