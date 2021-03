„Když jsem poprvé slyšela o tom, že nebudu moct cestovat napříč okresy, brečela jsem,“ říká Míchala Kutová, která pracuje a bydlí v Orlickoústeckém regionu. Její partner totiž bydlí nejen v jiném okrese, ale dokonce v sousedním kraji. Seznámili se před třemi roky. To ještě netušili, že hranice okresů mohou být na nějakou dobu významnou překážkou.

Uvidíme se online, možná si přijede pro kávu

Míša se v pondělí brzo ráno vrátila od přítele. V tu dobu už platil zákaz cestování napříč okresy bez udání důvodu. Nyní se však chystá dodržet stanovená opatření a zkrátka vydržet. „Paušál nemám, takže mě čekají stoprocentně vyšší účty za telefon,“ vysvětluje s úsměvem, co ji v následujících třech týdnech čeká.Nikdy bez přítele tak dlouho nebyla.

Dvaadvacetiletá Michaela je studentkou filozofie, pracuje ale v kavárně, která provozuje výdejní okénko. Je ráda, že kvůli uzavření podniků nepřišla o práci, nemůže si proto dovolit na tři týdny odjet k partnerovi mimo okres.

„Bylo by prima, kdyby měl přítel pracovní zakázku někde po cestě a mohl by přijet alespoň před výdejní okénko na kávu, zatím to tak ale nevypadá,“ posteskne si. Pokud by však zákaz trval déle než tři týdny, uvažuje o tom, že se za přítelem na víkend vydá.

Zákaz cestování brání také společnému sestěhování. Obhlídky bytů k pronájmu tak musí minimálně na tři týdny počkat. Oba doufají, že na jaře už budou společně sestěhováni v Orlickoústeckém okresu.

Pusu na peróně a rychle domů

I šestadvacetileté Lucii Nespěšné zkomplikoval zákaz cestování napříč okresy život. Pracuje totiž v okrese Brno-město, trvalé bydliště má u rodičů v okrese Ústí nad Orlicí a její snoubenec trvale žije v okrese svitavském. Tři týdny tak nejspíše stráví v Brně. „Možná pojedu vlakem za rodiči domů, po cestě můžu vystoupit z rychlíku, Radkovi dát na nádraží pusu a zase jet,“ směje se.

Farář slouží za hranicí okresu

Lucie s partnerem v létě plánují svatbu a zvolili si církevní formu obřadu. „Předsvatební příprava s panem farářem se má konat v Horním Jelení, tedy v okrese Ústí nad Orlicí. Tam se my ale společně nedostaneme,“ vysvětluje budoucí nevěsta.

Pandemická situace zkrátka snoubencům nepřeje, proto zvažují, že svatbu pro tento rok odloží.

Lucie ani její nastávající si však z nastalé situace mnoho nedělají. „Prodělali jsme teď oba covid. Ustáli jsme společnou karanténu v garsonce, takže chvilkové odloučení nás už opravdu nerozhodí,“ dodává optimisticky.