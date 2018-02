Lanškrounští tělesně postižení loni nezaháleli

Lanškroun /Píšete nám/ - Pro naši místní organizaci Svazu tělesně postižených (MO STP) v Lanškrouně byl rok 2017 velice úspěšný. Mnoho jsme toho viděli a zažili.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Chládek

Šli jsme jako masky v masopustním průvodu nejen v Lanškrouně, ale také v dalších obcích, kde jednotliví naši členové bydlí. Uspořádali jsme výstavu a soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Zúčastnili jsme se abilympiády v Pardubicích. Prohlédli jsme si provoz v Pekářství a cukrářství Sázava.

V květnu jsme byli na týdenním pobytu v Rožnově pod Radhoštěm. Zde jsme viděli mnoho zajímavého – skanzen, výrobu svíček, pečení frgálů… Pomohli jsme tam také k překonání světového rekordu ve zpěvu písně Rožnovské hodiny.

Na začátku září jsme soutěžili na okresních sportovních hrách tělesně postižených v Horním Jelení, mezi jejichž sponzory patřilo také město Lanškroun. Her se zúčastnily týmy z Ústí nad Orlici, Chocně, Králík, Letohradu a další. Druhý rekondiční pobyt jsme měli v Hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí. Od října do konce listopadu jsme jezdili na plavání a relaxaci do bazénu v Ústí nad Orlici.

V říjnu jsme si udělali samostatnou výstavu plechových dóz. Byly opravdu překrásné. V listopadu jsme vyráběli vánoční dekorace a pomáhali s vánoční výstavou a prodejem. Rok 2017 jsme ukončili setkáním v kulturním domě v Rudolticích. Po zhodnocení naší celoroční práce nám k poslechu i tanci zahrál a zazpíval Ríša Kohout. Bylo to úžasné!

Tohle všechno zvládnout není možné bez perfektní organizace. Za ni patří náš veliký dík našim vedoucím Blance a Standovi Svetlíkovým a těm, kdo se přidali a pomáhali.

Děkujeme také všem, kteří nás finančně či jinak podpořili, a těšíme se další spolupráci v roce 2018.

Za všechny členy MO STP Lanškroun Slávka Tomanová