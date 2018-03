Lanškrounsko kope za starosty v zemi

Lanškroun - Jedním z témat úterního krajského setkání starostů byla problematika novely zákona o střetu zájmů. Zástupci krajských a místních samospráv upozorňují na nutnost změny zákona.

Lanškroun. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Výraznou roli sehrál Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který inicioval prohlášení ke změně zákona. Připojilo se k němu přes 2500 obcí a měst. Návrh již je v poslanecké sněmovně.

Podle návrhu by se lidé mohli dostat do registru majetkových přiznání výhradně na základě individuální žádosti. Pokud ovšem nedojde ke změně, zejména menší vesnice budou mít problém sestavit kandidátku do podzimních komunálních voleb.