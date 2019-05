Investice Pardubického kraje byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Slavnostního dne se v Lanškrouně zúčastnili také hejtman Martin Netolický, radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Hana Štěpánová a krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek, který na této škole v minulosti působil jako učitel a následně také jako ředitel.

„V letošním roce sklízíme plody práce přechozích let, kdy jsme byli úspěšní s celou řadou školských projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Školy všech zaměření získávají moderní učebny, pomůcky a technické vybavení, tak aby měli studenti možnost pracovat s tím nejlepší, co v tuto chvíli můžeme nabídnout. Chceme tak pomoci našim školám ke zvýšení jejich atraktivity a nárůstu počtu studentů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Celková investice je téměř 53 milionů korun a necelých 38 milionů nám poskytla Evropská unie. Díky těmto prostředkům jsme mohli přistavit a zmodernizovat odborné učebny a laboratoře zejména pro obory mechanik elektrotechnik a elektromechanik. Pořídili jsme například CNC soustruhy a frézky, gravírovací laser, sestava pro výuku silnoproudu, interaktivní tabule a počítače,“ řekl hejtman Netolický.

Význam investice je také pro zjednodušení vyučování a soustředění studentů do jednoho místa. „Škola měla učebny rozdělené do čtyř objektů, což bylo nekomfortní a působilo to problémy v organizaci výuky. Díky této investici bude možné objekt v Kollárově ulici opustit a usnadnit každodenní život jak studentům, tak jejich učitelům. Jsem rád, že investice budou pokračovat v tělocvičně, která si to rozhodně zaslouží, jelikož byla stejně jako celý blok dokončena před 20 lety a finanční pomoc potřebuje,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek.

Stejně jako celá řada dalších krajských investic, byla i tato spolufinancována z evropských fondů. „Nedávno jsme si připomněli 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie, a i tento projekt je jednoznačným příkladem toho, že se jedná o členství prospěšné. Bez evropských prostředků bychom rozhodně nebyli schopni investovat v takovém rozsahu, jako se nám to daří,“ uvedla radní Hana Štěpánová, která je v krajské radě zodpovědná za evropské fondy, regionální rozvoj a inovace.