Bedřich Šilar vyřezává betlémy, plastiky světců, marionety, rámy obrazů a další dekorativní předměty. Vyřezávání se věnuje přes 40 let. I přesto, že se vyučil strojním zámečníkem a nejprve pracoval jako topenář, pustil se později do dřevořezby, a to díky Václavu Skalickému z nedalekého Třešňovce, který ho zasvětil do práce s tímto materiálem.