/FOTO/ V atmosféře rozpolcených ohlasů veřejnosti se v sobotu, uprostřed lijáků a povodní, uskutečnil jeden z nejmasovějších pochodů Klubu českých turistů, legendární Lanškrounská kopa. A měla sice nejméně účastníků za posledních nejméně 20 let, ale o to vděčnějších, jak poznamenal vedoucí pochodu Jiří Krejča.

Už 55. ročník tradiční akce byl navzdory vyhlídkám na velmi nevlídné počasí obsazen ve všech kategoriích, na trať tak dokonce už v pátek vyrazil i jediný účastník nejdelší, stokilometrové trasy. Největší zastoupení však měly kratší trasy na 5, 10 a 15 kilometrů. Necelých pět desítek účastníků absolvovalo rovněž naplánované cyklotrasy. Účastník 100kilometrového pochodu to během trasy sice kvůli počasí vzdal, 60kilometrový pochod ale zvládlo všech 13 startujících.

"A počasí nakonec vyšlo lépe, než jsme se obávali. Jen občas slabě mrholilo, ani vítr nefoukal. Byla spousta kritických ohlasů, proč za povodňové situace Lanškrounskou kopu neodložíme, ale to prostě nejde. Nejen ohledem na propozice a pořadatele, ale i samotné účastníky, kterým nemáte jak dát vědět, když nevíte, kdo všechno se chystá. Přijeli by sem třeba z druhého konce republiky a úplně zbytečně," upozornil Krejča.

Kvůli počasí se musela měnit jen jedna, paradoxně nejkratší trasa, která měla vést kolem rybníka, kde se však vytvořila neprůchodná laguna. A z celé akce byla vyškrtnuta pouze jedna kategorie - běžecký závod.

"Proti letošnímu ročníku Kopy protestovali jen ti, co nikam nešli. A samozřejmě na facebooku, kde jinde," mávl rukou Krejča. Sociální sítě byly kritických ohlasů až nadávek skutečně plné. Krejča dodal, že satisfakcí za ně byl pořadatelům o to větší vděk těch, co se zúčastnili.

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in Statistika 55. ročníku pochodu Lanškrounská kopa

"Ani jsme nakonec moc nezmokli. Ti, co nešli, mají většinou vyhraněný názor na to, že to musela být nebezpečná a nepříjemná akce - účastníci se brodili v blátě a podobně. Ti, co šli, tento názor nesdílejí, ale ani jejich přímé svědectví s neochvějností přesvědčení druhé skupiny nehne. Já jsem se cítila divně jen cestou na náměstí, protože jsem netušila, co mne čeká. Jako účastník jsem se ohrožena necítila. Skoro nefoukal vítr, nikde neskřípaly žádné stromy nebo větve, což jsem už párkrát v lese zažila - to bych se bála. A voda se tam taky nevalila. Moc nevyšlo počasí, ale to už se několikrát v historii Kopy stalo," uvedla jedna z účastnic a správkyně facebookové stránky Lanškroun současný Lada Sitová.

Sama potvrzuje, že dopolední počasí bylo podle jejích slov nakonec ucházející. "Myslím, že i lepší, než při posledních dvou deštivých Kopách (2007 a 2013). Kopa byla letos komorní, ale ti, co dorazili, si to užili."

Kvůli nevlídnému počasí byl tak v Lanškrouně částečně zrušen a přesunut pod střechu jen program doprovodných městských slavností.

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in Leták 55. ročníku pochodu Lanškrounská kopa