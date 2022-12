Město Lanškroun trápí nedostatek pediatrů přes dva roky. Situace se zhoršila v době, kdy zemřel místní dětský lékař Jiří Míka, v jehož ordinaci navíc pod jeho odborným dohledem vykonávali praxi lékaři a lékařky z dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. Zatímco dříve ordinovali v Lanškrouně čtyři pediatři, po Míkově smrti na všechny malé pacienty zůstala jen jedna lékařka.

Díky dokončení nové polikliniky se však městu povedlo najít nového dětského lékaře, kterým se stane Ján Bodo. Ten dosud působil na pozici zástupce primářky dětského oddělení Svitavské nemocnice. „To, že se podařilo najít pediatra, považuji v kontextu jejich celorepublikového nedostatku za zázrak. Jsem rád, že k tomu velkou měrou přispěla nově postavená poliklinika. Od začátku jsme doufali, že právě moderní zdravotnické zařízení by mohlo být jedním z důvodů pro to, aby nový dětský lékař přišel do Lanškrouna. To se nakonec potvrdilo a mám z toho radost,” sdělil starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

ANKETA: Kapacita pediatrů na Orlicku je na hraně. A to nejhorší teprve přijde

Počáteční spolupráci s městem si pochvaluje i samotný pediatr. „Co se týče města, přístup je přímo ukázkový, velice proaktivní, proto za sebe smekám,” řekl Ján Bodo. „Jsme připraveni být novému pediatrovi maximálně nápomocni při spuštění praxe,” dodal starosta města.

Převezme ordinaci

Důležitou zprávou pro místní rodiny s dětmi je fakt, že nový pediatr převezme ordinaci po zesnulém doktoru Míkovi a postupně ji bude převádět do nových prostor. „Je to jediný způsob, jak situaci pro lidi dále nekomplikovat,” vysvětlil Bodo a dodal, že se nyní jedná o přibližně 1400 výpisů.

Důležitou roli ve spolupráci má podle něj také syn zesnulého pediatra, který s transformací ordinace do nových prostor s novým lékařem aktivně pomáhá. „Plníme tak slib vedení města nepřerušit péči o pacienty. Považuji to i za svou morální povinnost,” řekl Ján Bodo a vysvětlil, že transformace bude za chodu, postupná. Stěhování do nových prostor očekává v průběhu konce jara nebo začátkem léta 2023.

Nedostatek pediatrů v Lanškrouně byl už kritický. Našlo se provizorní řešení

Z prostor v poliklinice je Bodo nadšen. Podle něj prý posouvají možnosti a úroveň primární péče do 21. století. „Budeme mít oddělené čekárny pro zdravé a nemocné, těší mě dostatek místa a světla. Rodiče jistě ocení sociální zázemí pro každou čekárnu zvlášť. Takhle by to zkrátka mělo vypadat,” zaradoval se nový pediatr.

Lékaři stárnou

Problém s nedostatek dětských lékařů je v celém kraji. Velkou roli zde hraje nutnost dlouhé praxe a vysoký průměrný věk lékařů, který dosahoval před čtyřmi lety 58 let. V roce 2030 by však mohl vzrůst téměř na 62 let, což potvrdila zástupkyně Pardubického kraje ve Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky Veronika Vrubelová. „Kapacita pediatrů je nyní v okrese na hranici, nejsou žádné rezervy,“ sdělila Vrubelová.

Podle analýzy Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR jsou kapacity ordinací praktických dětských lékařů přeplněny. Často odmítají nové pacienty registrovat. Nejvíce takových zkušeností mají rodiče dětí v České Třebové, kde na jednoho praktického lékaře pro děti a dorost připadá až 541 dětských klientů. Plné ordinace hlásí také lékaři z Ústí nad Orlicí.

Podle Vrubelové je 30 % až 40 % pediatrů v okrese starších 60 let, takže je pravděpodobnost, že do tří až pěti let skončí. Dostatek náhradníků není. Stejná situace prý vládne po celé České republice.