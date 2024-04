Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast školství Josef Kozel jednali s vedením města Lanškroun o záměru na vybudování městské sportovní haly v předpokládané hodnotě 120 milionů korun. Ta by potenciálně mohla sloužit také středním školám zřizovaným krajem pro výuku tělesné výchovy.

„Město Lanškroun připravuje vybudování městské sportovní haly, na kterou by rádo získalo dotaci z Národní sportovní agentury či Operačního programu Životní prostředí. Pro nás by se mohlo jednat o projekt, který by mohl být využitelný také pro naše střední školy z hlediska výuky tělesné výchovy. Ve městě zřizujeme tři střední školy, z nichž například gymnázium nemá vůbec svoji vlastní tělocvičnu, a proto se nám spolupráce s městem na tomto projektu jeví s ohledem na finance jako velmi rozumná. O dalším postupu budeme s městem jednat až po známosti realizační ceny, která je nyní dle projektu předpokládána ve výši 120 milionů korun, a také podle výsledku dotačního řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle radního pro oblast školství Josefa Kozla je správným řešením spojit síly obou samospráv. „Požadavky našich škol na modernizaci infrastruktury pro výuku tělesné výchovy vnímáme a v minulosti jsme již o tomto tématu hovořili s vedením města. Je velmi rozumné, abychom se bavili o spolupráci na projektu, který připravuje město, protože v dopoledních hodinách by mohla být hala využívána pro tělesnou výchovu a v odpoledních hodinách pro sportovní kluby a veřejnost. Tím by se samozřejmě zvýšila využitelnost a ekonomika provozu,“ řekl radní Josef Kozel.

