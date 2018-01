Lanškroun plánuje stavbu terminálu

Česká Třebová – Beseda, autogramiáda a ligový zápas basketbalistů, to byl program, který otevřel novou sportovní halu Na skalce v České Třebové. Hala měla být otevřena už 14. ledna loňského roku, v předvečer slavnostního otevření ale při florbalovém zápase povolily vazníky a střecha nové haly se sesunula k zemi. Kraj coby investor i Profistav Litomyšl coby zhotovitel stavby slibovali opravu do roka a do dne, a skutečně… Halu ve čtvrtečním podvečeru pokřtil basketbalový celek BK Synthesia Pardubice, který v ligovém zápase porazil BK Snakes Ostrava 80:66.