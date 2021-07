Původní záměr zrekonstruovat z peněz z participativního rozpočtu, o kterém rozhodující místní obyvatelé, pískovcovou kašnu s delfíny, se odkládá. Částka 800 tisíc korun, za kterou chtělo město kašnu zrekonstruovat, nedostačuje. Oprava se prodraží více než o 1,5 milionu korun. „Projekt na obnovu kašny na náměstí Jana Marka Marků je připravený, ale s ohledem na výši investice a pravidla participativního rozpočtu k realizaci prozatím nedojde. Budeme se snažit najít další zdroje k financování,“ řekl starosta Radim Vetchý (Lanškrounské fórum). Oprava zahrnuje stavební práce, restaurování, doplnění kašny olověnou vanou, vybudování přípojky vody a nákup nové technologie.

Po opravě kašny na ní bude přemístěno sousoší chlapce se štikou a dívkou od akademického sochaře Františka Pacíka. Dílo je v areálu školy ZŠ Dobrovského a do konce srpna ho restaurátor opraví. Peníze, které město vyčlenilo na kašnu, do konce roku utratí za stezku z ulice Vančurova do Dolního Třešňovce, doplní herní prvky na dětská hřiště a vybuduje odpočívadlo.

Kašna s delfíny je kulturní památkou od roku 1990. Je z pískovce, čtvercového tvaru, v rozích jsou delfíni s rozdvojeným tělem. Kašna pochází z první poloviny 19. století. Na pilíři uprostřed je váza s dnem v podobě lastury. Vnější část pláště kašny zdobí rostliny.

Participativní rozpočet má město od roku 2019, dává do něj zhruba milion korun.