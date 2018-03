Lanškroun ocení mladé reprezentanty ve sportu i vědě

Lanškroun - Město hledá mladé reprezentanty, a to jak z oblasti sportu, tak i ty, kteří Lanškroun zastupují na kulturních a vědomostních soutěžích.

Lanškroun. Ilustrační foto.Foto: Deník/Dana Pokorná

Anketa Mládež reprezentuje město Lanškroun má dlouhou tradici, a to už skoro 25 let. V letošním roce se sešlo 120 nominací. Těžkou úlohu budou mít členové odborné poroty. Letos pořadatelé připravili novinku. „Nejúspěšnější jednotlivce jsme zařadili do internetového hlasování, které začne ve čtvrtek a potrvá přesně týden,“ říká Lada Sitová z lanškrounské radnice.

Horolezci i fyzik

Lidé tak budou vybírat ty nejlepší mezi volejbalisty, šachisty, horolezci, atlety nebo hudebníky. Významně reprezentují město i členky jezdeckého oddílu nebo jachtař a triatlonista. „Před třinácti lety byl několikrát v anketě oceněn cyklista Leopold König, který v té době trénoval v Lanškrouně,“ vzpomíná Lada Sitová.

V poslední době přibývá i možností a sportů, kterým se mohou děti věnovat. „Dříve se nám hlásili hlavně cyklisté nebo volejbalisté, teď přibylo horolezců. Je vidět, že se odráží zájem o naši horolezeckou stěnu. Máme i několik reprezentantů republiky v horolezectví,“ dodává Lada Sitová.

Lanškroun má své reprezentanty i v celostátní astronomické olympiádě. Stejně jako vloni i letos usiluje o ocenění všestranný student Jakub Gregor, který bodoval v olympiádách z fyziky, matematiky, chemie i zeměpisu.

Vyhlášení nejlepších reprezentantů se uskuteční 22. března v Lanškrouně na zámku. Vítěz internetového hlasování dostane cenu veřejnosti.