Vysadit zeleň, opravit lavičky, vylepšit dětská hřiště či zrenovovat zastávku – to je jen střípek nápadů, které mohou obyvatelé města navrhnout lanškrounské radnici. Finanční limit je pak pro každý projekt zastropován částkou 800 tisíc korun. Nápady radní města posoudí a zhodnotí jejich realizovatelnost. O nejlepších z nejlepších však nakonec rozhodnou znovu občané města.

PŘEDSTAVENÍ NA WEBU

„Nově navržené projekty se postupně představí veřejnosti na webu města, facebookových stránkách města a v městských novinách. Veškeré podrobnosti k třetímu ročníku participativního rozpočtu jsou umístěny na webových stránkách mujrozpocet.lanskroun.eu, kde také můžete podávat nové návrhy,“ vysvětlila vedoucí oddělení cestovního ruchu Tereza Juřinová. Veřejnost bude moci hlasovat od 1. do 14. listopadu, a to buď on-line formou nebo prostřednictvím tištěného formuláře. Vítězné projekty město zrealizuje během roku 2022.

Už v roce 2020 město zajistilo například výsadbu pěti listnatých stromů na náměstí. A v projektu bezbariérový Lanškroun byly upraveny chodníky v ulici M. Majerové a dětské hřiště u Dlouhého rybníka získalo nové herní prvky.

Ve druhém ročníku pak město realizovalo celkem tři projekty z iniciativy lanškrounských občanů. Nejvýznamnější z investic byla obnova a zprovoznění kašny na náměstí. Tento projekt je však stále ve fázi příprav, stejně jako oprava poškozených schodů v průchodu mezi ulicemi Dobrovského a Třešňoveckou. A minulý ročník zahájil také projekt Stromy podél cest, který město brzy spustí.

Pravidla hlasování zůstávají v zásadě stejná jako v minulých letech. V přepočtu hlasů však město chystá jednu novinku. „Záporné hlasy, udělované jednotlivým projektům v podzimním hlasování, budou mít nově hodnotu půl bodu. Cílem participativního rozpočtu je snaha o zapojení veřejnosti do života ve městě a motivovat občany k opakovanému zapojení se do utváření veřejného prostoru. V prvním i druhém ročníku končilo v hlasování několik projektů se záporným číslem, a to mohlo navrhovatele odrazovat od účasti v dalším ročníku. Snížením hodnoty záporného hlasu chceme podpořit a motivovat i neúspěšné navrhovatele, aby se zapojili i v ročnících následujících. Věřím, že třetí ročník bude stejně úspěšný jako ročníky předešlé,“ řekl starosta města Radim Vetchý.